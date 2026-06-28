Hitzeschlacht geht an Oberligist

Thomas Hofer (FV Diefflen) – Foto: Oliver Altmaier

RPS-Oberligist FV Diefflen und Saarlandligist SC Halberg Brebach haben am Sonntagmorgen der brutalen Hitze die Stirn geboten und sich in einem ersten Testspiel gemessen. Das Spiel auf dem Kunstrasenplatz am Friedhofsweg endete mit einem 5:0 (1:0)-Heimsieg für die Gastgeber.

RPS-Oberligist FV Diefflen zeigte nach dem in letzter Minute geschafften Klassenerhalt nicht nur Nervenstärke, sondern waren zu Beginn der Testspielserie am Sonntagmorgen auch hitzebeständig. Das Team von Trainer Thomas Hofer setzte sich zur Frühschoppenzeit auf dem eigenen Kunstrasenplatz am Friedhofsweg durchschlagkräftiger und konnte den Test vor der neuen Oberliga-Runde mit 5:0 (1:0) gewinnen. Routinier Fabian Poss verwandelte im ersten Durchgang einen Freistoß direkt und stellte damit die Pausenführung sicher. Im zweiten Durchgang kamen die Dillinger noch zu vier weiteren Treffern durch Noah Augustin, Nico Theisinger und Steven Groß, der gleich zwei Mal erfolgreich war.

Im nächsten Testspiel am kommenden Sonntag, 05. Juli, trifft das FVD-Team auf dem Kunstrasenplatz der DJK Saarwellingen um 17 Uhr auf den Oberliga-Aufsteiger SV Elversberg II.