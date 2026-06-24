Hitzefrei: Der WFV sagt alle Spiele und Turniere ab

– Foto: Timo Babic

Im Südwesten Deutschlands sind für die kommenden Tage und das folgende Wochenende außergewöhnlich hohe Temperaturen und Spitzenwerte für den UV-Index vorhergesagt. Der Deutsche Wetterdienst rät in seiner Hitzeschutzwarnung der Stufe 2 dringend dazu, tagsüber körperliche Belastungen zu vermeiden. Die DFB-Kommission Sportmedizin empfiehlt ab 35 °C tagsüber keine Fußballspiele durchzuführen und ab 40 °C das Training und Fußballspielen zwingend zu vermeiden. Vor diesem Hintergrund informiert der Württembergische Fußballverband darüber, dass für das kommende Wochenende verbandsweit sämtliche Meisterschaftsspiele aller Spielklassen und Jahrgänge sowie Freundschaftsspiele abgesetzt werden.

Auch die Genehmigungen privater Turniere sowie die entsprechenden Schiedsrichter*innen-Einteilungen werden widerrufen. Im Hinblick auf nicht genehmigungspflichtige Veranstaltungen mit Fußballcharakter empfehlen wir dringend, unserem Beispiel zu folgen und Absagen zu prüfen. Fußballspiele, die für die Meisterschafts-Wertung (Auf- und Abstieg) relevant sind, werden im Laufe der kommenden Woche bei dann geeigneten Witterungsbedingungen nachgeholt. Die betroffenen Vereine werden gebeten, sich mit den jeweiligen Staffelleiter*innen in Verbindung zu setzen. Alle sonstigen Spiele werden nur auf ausdrücklichen Wunsch einer spielbeteiligten Mannschaft neu angesetzt. Nichtantritte bleiben in diesem Fall ohne sportrechtliche Sanktionen.