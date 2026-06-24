Hitzefrei: Der WFV sagt alle Spiele und Turniere ab

Vom Württembergischen Fußballverband (WFV) kommen wichtige Infos:
Im Südwesten Deutschlands sind für die kommenden Tage und das folgende Wochenende außergewöhnlich hohe Temperaturen und Spitzenwerte für den UV-Index vorhergesagt. Der Deutsche Wetterdienst rät in seiner Hitzeschutzwarnung der Stufe 2 dringend dazu, tagsüber körperliche Belastungen zu vermeiden. Die DFB-Kommission Sportmedizin empfiehlt ab 35 °C tagsüber keine Fußballspiele durchzuführen und ab 40 °C das Training und Fußballspielen zwingend zu vermeiden.
Vor diesem Hintergrund informiert der Württembergische Fußballverband darüber, dass für das kommende Wochenende verbandsweit sämtliche Meisterschaftsspiele aller Spielklassen und Jahrgänge sowie Freundschaftsspiele abgesetzt werden.
Auch die Genehmigungen privater Turniere sowie die entsprechenden Schiedsrichter*innen-Einteilungen werden widerrufen. Im Hinblick auf nicht genehmigungspflichtige Veranstaltungen mit Fußballcharakter empfehlen wir dringend, unserem Beispiel zu folgen und Absagen zu prüfen.
Fußballspiele, die für die Meisterschafts-Wertung (Auf- und Abstieg) relevant sind, werden im Laufe der kommenden Woche bei dann geeigneten Witterungsbedingungen nachgeholt. Die betroffenen Vereine werden gebeten, sich mit den jeweiligen Staffelleiter*innen in Verbindung zu setzen. Alle sonstigen Spiele werden nur auf ausdrücklichen Wunsch einer spielbeteiligten Mannschaft neu angesetzt. Nichtantritte bleiben in diesem Fall ohne sportrechtliche Sanktionen.
Im Hinblick auf die Abmeldefrist für Vereinswechsel verweisen wir auf § 10 Nr. 2.1 wfv-Jugendordnung. Danach kann eine Abmeldung fristwahrend bis sieben Tage nach dem letzten Pflichtspiel erfolgen, wenn dieses nach dem 30.06. stattfindet.
Wir bitten um Verständnis für diese Entscheidung, die wir in Wahrnehmung unserer Verantwortung für alle Spielbeteiligten treffen, zu denen neben den Spielerinnen und Spielern auf dem Platz auch unsere Unparteiischen gehören.
Uns ist bewusst, dass diese Maßnahme zum Teil organisatorische Schwierigkeiten bereiten wird. In der Abwägung steht die Gesundheit aller Sporttreibenden aber an erster Stelle.
Unseren Vereinen wünschen wir dennoch eine erholsame Sommerpause und bedanken uns für die gute Zusammenarbeit.