Hitzefrei? Das sagt der SWFV zum Fußball-Wochenende

So sieht es dieser Tage auf dem Rasen aus: Wo der Ball liegt, ist das Wasser nicht weit weg. – Foto: Mario Luge

Bingerbrück/Weiler. Jugendturniere, Testspiele, Stadtmeisterschaften: Ob der Fußball am Wochenende ruht, darüber herrscht im Südwesten Deutschlands wie auch im übrigen Bundesgebiet keine wirkliche Einigkeit. In Hessischen Kreisen etwa wurden Spiele von Donnerstag bis Sonntag kurzerhand komplett abgesagt. Dagegen empfiehlt der Fußballverband Rheinland seinen Vereinen lediglich „dringend, angesetzte Freundschafts- und Testspiele abzusagen oder zu verlegen“. Darüber hinaus wird allen Vereinen, die am kommenden Wochenende Turniere ausrichten, ebenso „dringend empfohlen, die Durchführung kritisch zu prüfen und im Zweifel auf eine Austragung der Veranstaltung zu verzichten“. Was der SWFV zum Umgang mit Hitze am kommenden Wochenende sagt, lest ihr im plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.