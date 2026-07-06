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Vereinsnachrichten
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Hitzebedingter Turnierausfall beim VfB Wiesloch
Physio West Sommercup +++ Gesundheit von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern steht im Vordergrund
von VfB/red. · Heute, 17:02 Uhr · 0 Leser
Die geplanten Jugendturniere samt Spiele der Inklusionsmannschaften müssen hitzebedingt ausfallen – Foto: VfB Wiesloch
Da es Ende Juni bereits zu Temperaturen von über 40 Grad gekommen war und für das kommmende Wochenende ähnlich heiße Temperaturen vorhergesagt werden, muss der VfB Wiesloch sämtliche Turniere im Rahmen des Physio West Sommercups kurzfristig absagen. Hierbei steht die Gesundheit der Kinder sowie aller anderen Anwesenden im Vordergrund, da es sich bei Turnieren nicht um einzelne Spiele, sondern um einen Tagesaufenthalt handelt, was Spielern und Zuschauern bei den Temperaturen nicht zuzumuten wäre.