Hitzebedingter Turnierausfall beim VfB Wiesloch

Die geplanten Jugendturniere samt Spiele der Inklusionsmannschaften müssen hitzebedingt ausfallen – Foto: VfB Wiesloch

Da es Ende Juni bereits zu Temperaturen von über 40 Grad gekommen war und für das kommmende Wochenende ähnlich heiße Temperaturen vorhergesagt werden, muss der VfB Wiesloch sämtliche Turniere im Rahmen des Physio West Sommercups kurzfristig absagen. Hierbei steht die Gesundheit der Kinder sowie aller anderen Anwesenden im Vordergrund, da es sich bei Turnieren nicht um einzelne Spiele, sondern um einen Tagesaufenthalt handelt, was Spielern und Zuschauern bei den Temperaturen nicht zuzumuten wäre.