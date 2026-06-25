Hitzebedingt keine Spiele in Wiesbaden und Rheingau-Taunus Aufgrund der hohen Temperaturen wurde der Spielbetrieb von beiden Kreisfußballwarten ausgesetzt von Stephan Neumann · Gestern, 18:06 Uhr · 0 Leser

– Foto: Timo Babic

Wiesbaden/Rheingau-Taunus . Hitzefrei für alle Fußballerinnen und Fußballer in den Kreisen Wiesbaden und Rheingau-Taunus. Der Wiesbadener Fußballchef Jürgen Brose und sein Kollege Erich Herbst haben angesichts der angekündigten Temperaturen von bis zu 40 Grad und darüber hinaus reagiert. Zunächst bis einschließlich Sonntag rollt auf den Fußballfeldern beider Kreise kein Ball. Gleiches gilt für die Kreise Hochtaunus und Limburg-Weilburg.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Hessenweite Empfehlung des HFV bahnt sich an

Der Hessische Fußball-Verband (HFV) wird am Freitag eine generelle, dringende Empfehlung aussprechen, Turniere eingeschlossen. Im Namen des Wiesbadener Kreisfußballausschusses hat Michael Kreppel mitgeteilt: „Grund hierfür sind die für das Wochenende angekündigten, nochmals steigenden Temperaturen. Die Entscheidung ist den Verantwortlichen nicht leichtgefallen, sie ist jedoch aufgrund der gesundheitlichen Risiken alternativlos. Die Absage gilt vorerst nur bis einschließlich Sonntag. Für den Fall, dass die Hitzewelle weiter andauern sollte, ergeht rechtzeitig eine erneute Nachricht.“ Rheingau-Taunus-Fußballwart Erich Herbst sieht es genauso: „Das Wohl aller steht hier im Vordergrund“, bekräftigte er am Donnerstagabend. Ohnehin ist der Ligabetrieb plus der sich anschließenden Relegations- und Aufstiegsspiele bei den Aktivenmannschaften bereits abgeschlossen. „Aber die ersten wollten schon wieder spielen“, verweist Rheingau-Taunus-Schiedsrichterobmann Andreas Bertram vom FC Kiedrich auf Pläne für Testspiele.