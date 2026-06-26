Hitze-Welle zwingt Abtswind zu Änderungen beim 70-jährigen Jubiläum Früherer Anpfiff und gestrichene Auftritte: 2. Mannschaft testet gegen Sugenheim +++ Highlight gegen 1. FC Schweinfurt von pm/btfm · Heute, 10:39 Uhr · 0 Leser

Trifft nun als Trainer des TSV Abtswind auf seinen 1. FC Schweinfurt: Am 18. Mai 2024 wurde Adam Jabiri in Schweinfurt verabschiedet und bedankte sich für mit einem Tor. – Foto: Ryan Evans

Der TSV Abtswind reagiert auf die extremen Sommertemperaturen und passt den Ablauf seines 70-jährigen Vereinsjubiläums an. Zum Schutz von Teilnehmern und Besuchern wurden einige Programmpunkte zeitlich vorverlegt oder gestrichen.

Am Samstag, den 27. Juni, wird das Spiel der 2. Mannschaft auf 16:00 Uhr vorverlegt. Die Tanzgruppe des Vereins präsentiert ihr Programm in der Halbzeitpause gegen 16:45 Uhr sowie zusätzlich direkt nach dem Abpfiff. Alle anderen für den Samstag geplanten Gruppenauftritte müssen aufgrund der Hitze entfallen. Die offizielle Begrüßung und die anstehenden Ehrungen am Abend finden hingegen wie ursprünglich geplant um 19:30 Uhr statt.

Früherer Anpfiff beim TSV Abtswind und gestrichene Auftritte Programm des TSV Abtswind am Samstag, dem 27. Juni:

Das Spiel der 2. Mannschaft beginnt bereits um 16:00 Uhr

Auftritte der Tanzgruppe in der Halbzeit und nach dem Spiel

Alle weiteren geplanten Gruppenauftritte entfallen. Morgen, 16:00 Uhr TSV Abtswind TSV Abtswind II RSV Sugenheim Sugenheim 16:00 PUSH Die Verantwortlichen bedanken sich ausdrücklich bei der Tanzgruppe für den zusätzlichen, freiwilligen Auftritt nach dem Samstagsspiel. Das Programm des TSV Abtswind am Sonntag: Schweinfurt gastiert in der Kräuter Mix Arena Am Sonntag warten dann weitere Highlights auf die Besucher: Der Tag startet um 09:45 Uhr mit der Spielervorstellung der 1. und 2. Mannschaft. Um 10:00 Uhr folgen parallel das Weißwurstfrühstück sowie das Testspiel-Highlight der 1. Mannschaft unter Trainer Adam Jabiri gegen den 1. FC Schweinfurt 05. Auch die Spielstraße findet von 12:00 bis 17:00 Uhr wie wie geplant statt.