 2026-06-24T10:25:44.617Z

Testspiel

Hitze-Welle zwingt Abtswind zu Änderungen beim 70-jährigen Jubiläum

Früherer Anpfiff und gestrichene Auftritte: 2. Mannschaft testet gegen Sugenheim +++ Highlight gegen 1. FC Schweinfurt

von pm/btfm · Heute, 10:39 Uhr · 0 Leser
Trifft nun als Trainer des TSV Abtswind auf seinen 1. FC Schweinfurt: Am 18. Mai 2024 wurde Adam Jabiri in Schweinfurt verabschiedet und bedankte sich für mit einem Tor.
Trifft nun als Trainer des TSV Abtswind auf seinen 1. FC Schweinfurt: Am 18. Mai 2024 wurde Adam Jabiri in Schweinfurt verabschiedet und bedankte sich für mit einem Tor. – Foto: Ryan Evans

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Der TSV Abtswind reagiert auf die extremen Sommertemperaturen und passt den Ablauf seines 70-jährigen Vereinsjubiläums an. Zum Schutz von Teilnehmern und Besuchern wurden einige Programmpunkte zeitlich vorverlegt oder gestrichen.

Am Samstag, den 27. Juni, wird das Spiel der 2. Mannschaft auf 16:00 Uhr vorverlegt. Die Tanzgruppe des Vereins präsentiert ihr Programm in der Halbzeitpause gegen 16:45 Uhr sowie zusätzlich direkt nach dem Abpfiff.

Alle anderen für den Samstag geplanten Gruppenauftritte müssen aufgrund der Hitze entfallen. Die offizielle Begrüßung und die anstehenden Ehrungen am Abend finden hingegen wie ursprünglich geplant um 19:30 Uhr statt.

Früherer Anpfiff beim TSV Abtswind und gestrichene Auftritte

  • Programm des TSV Abtswind am Samstag, dem 27. Juni:
  • Das Spiel der 2. Mannschaft beginnt bereits um 16:00 Uhr
  • Auftritte der Tanzgruppe in der Halbzeit und nach dem Spiel
  • Alle weiteren geplanten Gruppenauftritte entfallen.

Die Verantwortlichen bedanken sich ausdrücklich bei der Tanzgruppe für den zusätzlichen, freiwilligen Auftritt nach dem Samstagsspiel.

Das Programm des TSV Abtswind am Sonntag: Schweinfurt gastiert in der Kräuter Mix Arena

Am Sonntag warten dann weitere Highlights auf die Besucher: Der Tag startet um 09:45 Uhr mit der Spielervorstellung der 1. und 2. Mannschaft. Um 10:00 Uhr folgen parallel das Weißwurstfrühstück sowie das Testspiel-Highlight der 1. Mannschaft unter Trainer Adam Jabiri gegen den 1. FC Schweinfurt 05. Auch die Spielstraße findet von 12:00 bis 17:00 Uhr wie wie geplant statt.

So., 28.06.2026, 10:00 Uhr
TSV Abtswind
TSV AbtswindTSV Abtswind
1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
10:00

  • Programm des TSV Abtswind am Sonntag, 28. Juni
  • 09:45 Uhr Spielervorstellung der 1. und 2. Mannschaft.
  • 10:00 Uhr Weißwurstfrühstück.
  • 10:00 Uhr Testspiel Highlight-Spiel gegen den 1. FC Schweinfurt 05.
  • 12:00 bis 17:00 Uhr: Spielstraße

Hinweis des Vereins: "Bitte denkt bei eurem Besuch an ausreichend Sonnenschutz und trinkt genügend Wasser", so der Verein. "Wir bitten um euer Verständnis und freuen uns auf ein schönes Jubiläumswochenende mit euch."