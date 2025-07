Hitze verschont auch die Fußballer im Kreis Wetzlar nicht

Solms-Albshausen. Über 30 Grad am Himmel, der Schweiß fließt, die Klamotten kleben am Körper. Auf dem Weg nach Albshausen leistet die Klimaanlage Schwerstarbeit, wie gut, dass es gleich dahin geht, wofür der Solmser Ortsteil auch bekannt, vielleicht sogar am bekanntesten, ist: das schöne Freibad am Ortsausgang Richtung Burgsolms und Oberndorf. Aber Pustekuchen heißt es diesbezüglich am Abend des bislang heißesten Tages des Jahres für die Fußballer des SC Waldgirmes III und der SG Nauborn/Laufdorf II. Statt Erfrischung im kühlen Nass ist Kicken auf dem Rasenplatz des TSV Albshausen angesagt.