Hitze sorgt für frühes Duell zweier Regionalligisten

– Foto: Stefan Fiebiger

Die Sommerhitze fordert ihren Tribut und zwingt die Verantwortlichen zum Handeln. Um den extremen Temperaturen am Wochenende zu entgehen, haben sich der FSV 63 Luckenwalde und der RSV Eintracht 1949 auf eine Vorverlegung ihres Testspiels verständigt. Die Partie des Regionalligisten gegen den frischgebackenen Meister der NOFV-Oberliga Süd und Aufsteiger in die Regionalliga Nordost wird am Samstag, 17.06.2026, nun bereits um 10 Uhr statt wie ursprünglich geplant um 12 Uhr angepfiffen.

Die Vorfreude auf das zweite Testspiel der neuen Saison 2026/2027 bleibt trotz der glühenden Hitze ungebrochen, auch wenn die Akteure nun deutlich früher den Rasen betreten müssen. Ausgetragen wird das Kräftemessen auf dem Sportplatz Ruhlsdorf im Nuthe-Urstromtal. Die Rahmenbedingungen verlangen allen Beteiligten viel Flexibilität ab, doch die sportliche Herausforderung gegen den ambitionierten Regionalliga-Aufsteiger mobilisiert die Kräfte für diese frühe Hitzeschlacht.

Solidarität unter Nachbarvereinen in der Region

Ein großer Dank gilt dem Ruhlsdorfer BC, der unkompliziert geholfen hat. Der Verein stimmte der spontanen Änderung sowie der Nutzung des Platzes bereitwillig zu. Die Verbundenheit in der Region zeigt sich auch bei den Rahmenbedingungen des Spiels: Der Eintritt für die Zuschauer beträgt 5 Euro, wobei die gesamten Einnahmen als Unterstützung bei den Nachbarn aus Ruhlsdorf verbleiben.