Hitze-Schlacht, Dramatik pur und Erleichterung: Die Ü-Meisterschaften Aktuelle Informationen kommen vom Württembergischen Fußballverband. von wfv · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Carsten Trebuth

Ein intensives Fußball-Wochenende liegt hinter den Senioren-Kickern. Bei hochsommerlichen Temperaturen kämpften die „Alten Herren“ in Magstadt um die Meistertitel der Ü50 und Ü60.

Wenn die Sonne unbarmherzig brennt, ist das für Sportler jenseits der 50 eine extreme Herausforderung. Doch der gastgebende Ausrichter in Magstadt hatte perfekt vorgesorgt: Mit zahlreichen Wassereimern zur Abkühlung und strategisch platzierten Pavillonzelten wurde so viel Schatten wie möglich geschaffen. Die erfahrenen Kicker wussten sich ebenfalls zu helfen und schützten sich mit nassen Handtüchern auf den Köpfen vor der Hitze. Ü50-Krimi: Ein einziges Tor entscheidet Sportlich bot das Sechserfeld der Ü50-Herren packenden Fußball und ein Herzschlagfinale, das an Dramatik kaum zu überbieten war. Bis zum allerletzten Abpfiff blieb es rechnerisch völlig offen. Am Ende war es ein hauchdünnes Kopf-an-Kopf-Rennen an der Tabellenspitze: Ein einziges Törchen in der Tordifferenz entschied letztlich über die Meisterschaft und krönte den neuen wfv-Meister der Ü50! Der Vorjahressieger, die Downtown Boys Neckarsulm, verteidigte seinen Titel hauchdünn gegen den SV Fellbach. Dritter wurde die TSG Tübingen.

Der sportliche Wettbewerb war im zweiten Spiel in den Hintergrund gerückt, als ein Spieler plötzlich auf dem Platz zusammenbrach. Notarzt und Rettungswagen waren schnell zur Stelle, durch den implantierten Defibrillator des Spielers konnte Schlimmeres verhindert werden. Wir senden dem Sportsfreund die besten Genesungswünsche! SV Leingarten jubelt bei der Ü60 Bei den ältesten Teilnehmern des Wochenendes, der Ü60, kam es zum direkten Duell zweier Teams. Hier behielt der SV Leingarten die Oberhand: Die Routiniers verteidigten ihren Titel aus dem Vorjahr erfolgreich und dürfen sich erneut wfv-Meister nennen.