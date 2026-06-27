Hitze-Rekord egal: Regionalliga-Klubs brennen Tor-Feuerwerke ab Bayreuth und Schweinfurt treffen fünfmal – Landsberg und Ansbach viermal – eine Überraschung gibt es in Kirchanschöring von Boris Manz · Heute, 15:37 Uhr · 0 Leser

Verlängerte seinen Vertrag Mitte Mai und traf heute: Mike Dellinger erzielte in der Hitze das 5:1. – Foto: Julien Christ / sportfotografi

Am Freitag, dem 26. Juni, purzelte in Bayern ein neuer Temperaturrekord: 40,7 Grad Celsius meldete der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Kitzingen in Unterfranken. Noch nie war es so heiß in Bayern. Und auch am Tag kühlt es nicht ab: Fast überall in Bayern sagten Vereine Testspiele ab. Die Regionalliga-Teams aus Bayern waren die Temperaturen scheinbar egal. Es hagelte fast überall Tore.

Die U23 des 1. FC Nürnberg trennte sich im ersten Test beim tschechischen Drittliga-Meister SK Kladno mit einem 1:1-Remis. Die junge Club-Elf von Cheftrainer Andreas Wolf kam gut in die Partie und ging nach einer Ecke von Gjini durch Skowronek (34.) in Führung. Nach dem Seitenwechsel verpassten die Nürnberger trotz guter Gelegenheiten die Vorentscheidung. Das rächte sich spät: In der 83. Minute traf Kladno per Sonntagsschuss zum Ausgleich.

SK Kladno – 1. FC Nürnberg II 1:1

Tore: 0:1 Skowronek (32.), 1:1 (83.) Schweinfurt und Bayreuth im Torrausch – auch Ansbach und Landsberg lassen es krachen Heute, 09:00 Uhr TSV Kornburg TSV Kornburg SpVgg Ansbach Ansbach 0 4 Abpfiff Als andere noch auf dem Weg zum Bäcker waren, rollte am Samstag in Gnotzheim um 9:00 Uhr bereits der Ball zwischen Kornburg und Ansbach. Richtig wach wurden die Zuschauer spätestens nach dem Seitenwechsel: Nach einer torlosen ersten Hälfte verpasste die SpVgg Ansbach dem TSV eine Lehrstunde. Mergim Ayan brach in der 50. Minute den Bann und legte später das 4:0 nach (83.). Die anderen beiden 09er Tore erzielten Dino Nuhanovic (58.) und Youngster Dennis Stauber (68.) TSV Kornburg – SpVgg Ansbach 0:4

Schiedsrichter: Sauer (Fürth)

Tore: 1:0 Ayan (50.), 2:0 Nuhanovic (58.), 3:0 Stauber (68.), 4:0 Ayan (83.) Heute, 09:30 Uhr TSV Landsberg TSV Landsb. TSV Schwabmünchen Schwabmünch. 4 1 Abpfiff Gestern Abend torlos, heute vierfach erfolgreich: Der TSV Landsberg zeigte Schwabmünchen die Grenzen auf. Zwar steckten die Gäste den frühen Rückstand aus der 9. Minute gut weg und glichen durch Aschner (13.) postwendend aus, doch Landsberg antwortete prompt. Ein Doppelschlag noch vor der Pause lenkte die Begegnung in die Richtung des Regioanlliga-Aufsteigers. Spätestens mit Ibrahims Treffer (58.) zum 4:1 war die Partie entscheiden. TSV Landsberg – TSV Schwabmünchen 4:1

Schiedsrichter: Hanser (Buching)

Heute, 17:00 Uhr TuS 1860 Pfarrkirchen Pfarrkirchen SpVgg Unterhaching Haching 17:00 PUSH

Kirchanschöring setzt sich gegen drei Regionalligisten beim Heimturnier durch Der Siloking-Cup lockte drei Teams aus der Regionalliga Bayern zum Gastgeber SV Kirchanschöring: Wacker Burghausen, die SpVgg Unterhaching und der TSV Buchbach kämpften um die Trophäe. Aufgrund der Hitze wurde der Anpfiff kurzfristig auf 10 Uhr vorverlegt. Zudem wechselten die Veranstalter vom Modus „Jeder gegen Jeden“ in den K.-o.-Modus. Heute, 10:00 Uhr SV Kirchanschöring Kirchanschör TSV Buchbach Buchbach 2 1 Abpfiff Im ersten Halbfinale kegelte der gastgebende Bayernligist den TSV Buchbach mit 2:1 aus dem Turnier. Sebastian Dengel und Thorsten Nicklas trafen für Kirchanschöring. Das zweite Halbfinale entschied die SpVgg Unterhaching mit 1:0 gegen Burghausen für sich, Marinus Spann erzielte das Tor des Spiels.