Hitze-Krimis, Torfestivals & Bollwerke nach Absagen-Hagel in Bayern Auch am Abend bleibt die Hitze in Bayern +++ Einige Regionalliga-, Bayernliga- und Landesliga-Teams spielten dennoch von Boris Manz · Gestern, 23:47 Uhr · 0 Leser

Die Führung gegen Kareth gab die SpVgg Landshut wieder aus der Hand. – Foto: Elena Alzinger

Die offiziellen Verbandsspiele und Turniere des BFV sind abgesagt: Getestet wurde trotzdem am Freitagabend – bei teils weit über 30 Grad in Bayern. Die Spiele vom 26. Juni der Top-Teams in der Übersicht.

TuS Geretsried trotzt TSV Landsberg Remis ab – Keine Siege für Landshut und Deisenhofen gegen Landesliga-Teams Drei Bayernliga-Teams testeten am Freitagabend trotz der hohen Temperaturen in ganz Bayern. Am Ende gab es für keinen einen Sieg. Während die SpVgg Landshut trotz der Führung von Tim Hoffmann gegen Landesligist Kareth unterlag, spielten Deisenhofen und Geretsried Remis – und die beiden Oberbayern können dem sicher auch Positives abgewinnen. Deisenhofen bewies gegen Unterföhring nach 1:3-Rückstand Moral. Für die Deisis trafen Niclas Groß und Jonas Herrmann (2x). Der TuS hat dagegen die 1:2-Niederlage gegen Murnau scheinbar verarbeitet. „Wir müssen kompakt zusammen verteidigen, in allen Zonen gemeinsam, das ist ein großer Punkt“, sagte Martin Grelics vor dem Spiel. Offenbar mit Erfolg: Der TuS hielt gegen den Regionalliga-Aufsteiger Landsberg die Null.

Teams der Landesliga Nordost: SV Unterreichenbach und FC Wendelstein zeigen Moral Kraftakt geschafft! Unter der Woche stellte der SV Unterreichenbach acht Neuzugänge vor. Heute Abend bewies die Mannschaft direkt Moral. 0:2 lagen die Urus bereits nach 19 Minuten zurück, doch Hechtel, Wessner und Götz drehten die Partie komplett. Doch auch der Bezirksligist steckte nicht auf: Alexander Riese traf in der 77. Minute zum 3:3, doch damit war nicht Schluss: Neuzugang Heckel schoss den SVU in der 88. Minute noch zum 4:3-Sieg. Ebenso willensstark präsentierte sich der FC Wendelstein. Der Landesliga-Aufsteiger steckte einen 0:1- und 1:2-Rückstand weg und drehte die Partie nach der Pause komplett um. Neuzugang Stipe Juric sowie die Youngster Justin Orendi und Tobias Fudalla knipsten für den FCW und sorgten am Ende für einen 4:2-Erfolg.

Teams der Landesliga Nordwest: DJK Hain unterliegt Birkenfeld – Peter Schebler trifft doppelt

Für die DJK lief die Partie von Beginn an denkbar schlecht: Nach 19 Minuten verwandelte SVB-Tormaschine Peter Schebler einen Strafstoß zum 1:0. Direkt nach dem Seitenwechsel schnürte Schebler den Doppelpack und erhöhte auf 2:0. Yannik Hörning besorgte in der 71. Minute schließlich den 3:0-Endstand. Teams der Landesliga Südost: Moosinnings Neuzugänge treffen sofort Wie der FC Unterföhring (Bericht siehe oben) traf auch Landesliga-Aufsteiger Moosinning am Freitagabend dreimal. Gegen Peterskirchen erzielten drei Sommerneuzugänge die Tore. Antonijo Prgomet und Nikolai Davydov stellten vor der Pause auf 2:0. Direkt nach Wiederbeginn machte Can Bozoglu durch das 3:0 alles klar.

Teams der Landesliga Südwest: Kein Sieg für Jetzendorf trotz Stöckl-Doppelpack