Hitze-Kick: Zwischen Absagen und Anschwitzen Zu späte Entscheidung: Fußballer üben Kritik im Verband. Jugendturniere fallen aus, SG Hüffelsheim und Alemannia Waldalgesheim starten mit Niederlagen in Saisonvorbereitung von Mario Luge · Heute, 13:17 Uhr · 0 Leser

Hüffelsheims Neuzugang Nils Gräf (rotes Trikot) brachte die SGH mit 1:0 in Führung. Hier setzt er sich gegen den Wormser Mendim Crnaveri durch. – Foto: Mario Luge

REGION. Keine Einigkeit herrschte am Wochenende im Lager der Fußballer über den Umgang mit den hohen Temperaturen. In Hüffelsheim entschied man sich, in den Vormittagsstunden das Testspiel gegen Wormatia Worms über die Bühne zu bringen, das der angereiste Oberligist souverän mit 9:1 für sich entschied (SGH-Tor zum 1:0: Nils Gräf). Auch die Waldalgesheimer traten gegen den SV Elversberg II an - und verloren 1:3.



Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung. Abgesagt wurde schon zeitig der Auftritt der SG Eintracht beim FV Engers. Die Bad Kreuznacher absolvierten stattdessen Samstags eine kleine Trainingseinheit und setzten stattdessen für Sonntagabend einen Test gegen die U21 von Darmstadt 98 an. Darüber hinaus entschied man sich in der Region, aufgrund der Temperaturen um die 40 Grad auf über die Hälfte aller Vorbereitungsspiele zu verzichten.

Keine Mini-WM bei der SG Bingerbrück/Weiler Im Jugendbereich bevorzugte man ebenfalls die Absage. Die SG Bingerbrück/Weiler verzichtete auf ihre Mini-WM (wir berichteten). Und auch die JSG Alsenztal sagte ihr großes zweitägiges Nachwuchsturnier schweren Herzens ab. Bei allem Ärger auch über den vergeblichen Aufwand im Vorfeld, freute man sich beim Ausrichter doch über Zuspruch der erst ein- und dann wieder ausgeladenen Gästeteams. „Viele unterstützen uns im Nachhinein mit Spenden und Übernahme der Turniergebühr“, verrät JSG-Organisator Tim Klein-Harmeyer. Somit hält sich der finanzielle Verlust ein wenig in Grenzen. „Was wir an Material haben, können wir zum Teil später nutzen.“ Bereits zwei Tage vor Turnierbeginn hatte sich die Zahl der Teams durch Absagen halbiert. „Es hat uns sehr getroffen, wir waren gezwungen, so zu reagieren.“