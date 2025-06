Hitze hält Mädchen nicht vom Fußballspielen ab

Beim Finale treten die Grundschulen der Gotenstraße und der Kronprinzenstraße gegeneinander an. Mittlerweile sind auch die Schulfreunde zum Anfeuern gekommen – Mädchen und Jungs. Nach 10 Minuten ist die Runde vorbei. Gewonnen hat die Grundschule Kronprinzenstraße.

Fußbälle für die Mädchen

Bei der Siegerehrung bekommen die vier besten Teams Pokale überreicht, die anderen Schulen haben Urkunden bekommen. Der Fußballverband Niederrhein sponsorte für jede bei der Siegerehrung anwesende Klasse einen Fußball. Maya und Mathilda sind beide in der Mannschaft Kronprinzenstraße und freuen sich über den ersten Platz. „Das letzte Spiel war sehr hart, aber ich habe ja noch ein Tor geschossen. Da hat sich das gelohnt“, sagt Maya. Am besten hat den beiden der Teamgeist und Zusammenhalt gefallen. Und das alles fair abgelaufen ist. „Aber auch, dass wir gewonnen haben und das jetzt in der Schule erzählen können“, ergänzt Mathilda. Ihre Schule sei zum ersten Mal so weit gekommen, darauf seien die beiden sehr stolz.

Auch im nächsten Jahr möchte Dübgen mit dem DJK TUSA 06 das Turnier veranstalten. Für Dübgen ist klar: „Wenn wir Sport fördern wollen, müssen wir aufpassen, dass jedes Kind sich traut teilzunehmen.“