Hitze-Aus in Südbrandenburg: Kompletter Spielbetrieb abgesagt

– Foto: Timo Babic

Die Hitze zwingt die Verantwortlichen zum Handeln: Am kommenden Wochenende ruht der Ball im Fußballkreis Südbrandenburg komplett. Der Spielausschuss und der Jugendausschuss haben aufgrund der Wetterprognosen für den 27. und 28. Juni 2026 alle Partien abgesagt. Neben den Meisterschaftsspielen des Nachwuchses betrifft dies auch das Frauenpokalendspiel.

Es ist eine Nachricht, die bei den betroffenen Sportfreunden für Enttäuschung sorgt, doch die Verantwortlichen sahen keine andere Wahl. Im Namen des Spielausschusses und des Jugendausschusses des Fußballkreises Südbrandenburg musste mitgeteilt werden, dass aufgrund der zu erwartenden heißen Temperaturen am kommenden Wochenende, den 27. und 28.06.2026, der komplette Spielbetrieb im gesamten Zuständigkeitsbereich abgesagt wird. Der Schutz der Aktiven steht bei diesen Bedingungen über dem Drang, auf den Platz zu gehen.

Diese Absage trifft den Spielbetrieb mitten im Sommer und sorgt für ein leeres Fußballwochenende in der Region. Konkret betroffen von diesem weitreichenden Beschluss sind alle Meisterschaftsspiele des Nachwuchsbereiches. Besonders schmerzhaft ist der Ausfall zudem für die Teams der Frauen, da auch das geplante Frauenpokalendspiel am Wochenende nicht ausgetragen werden kann.

Die Suche nach neuen Terminen

Trotz des bitteren Ausfalls wird im Hintergrund bereits intensiv gearbeitet. Wie Frank Lehmann vom Spielausschuss und der Jugendausschussvorsitzende Thomas König für den Fußballkreis Südbrandenburg in einem Schreiben an alle Vereine mitteilen, ist man natürlich bestrebt, schnellstmöglich neue Termine für die ausgefallenen Begegnungen zu finden.