Hitze am Wochenende: Diese Relegationsspiele sind bereits verlegt

Alter Anstoß: 15.00 Uhr

Neuer Anstoß: 17.00 Uhr

Mitteilung des Bezirks: "Aufgrund der sommerlichen Temperaturen wurde vereinbart, den Spielbeginn des Relegationsspieles am Sonntag, 21.06., zwischen dem TSV Michelfeld und dem SV Steinbach auf 17:00 Uhr (bisher: 15:00 Uhr) zu verlegen."

Alter Anstoß: 14.00 Uhr

Neuer Anstoß: 11.00 Uhr

Mitteilung des Bezirks: "Am Wochenende werden Temperaturen von bis 34°C erwartet. Die Kommission Sportmedizin vom DFB hatte im Jahr 2024 Empfehlungen für den Umgang mir der Hitze gegeben. Daraus ergibt sich, dass Spielverlegungen bei den erwarteten Temperaturen nicht zwingend erforderlich sind, aber Spiele trotzdem verlegt werden könnten Betroffen hiervon wären insbesondere die Spiele um 14.00 Uhr. Die jeweils an den Spielen beteiligten Vereine (inkl. Ausrichter) hatten die Möglichkeit zu prüfen, ob eine Verlegung der Anstoßzeit möglich und gewünscht ist."

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