Hitze am Wochenende: Diese Relegationsspiele sind bereits verlegt

Die Spielzeit 2025/26 neigt sich dem Ende entgegen und die meisten Entscheidungen sind bereits gefallen. In den Relegationsrunden werden nun noch Startplätze für die kommende Saison in der jeweiligen Liga vergeben. Doch das Wetter macht den Ansetzungen einen Strich durch die Rechnung, so kommt es zu ersten Verlegungen. Betroffen sind bislang auch die Spiele des TSV Michelfeld und SV Steinbach sowie MK Makedonija Stuttgart und TSV Rohr II.
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Alter Anstoß: 15.00 Uhr
Neuer Anstoß: 17.00 Uhr
Mitteilung des Bezirks: "Aufgrund der sommerlichen Temperaturen wurde vereinbart, den Spielbeginn des Relegationsspieles am Sonntag, 21.06., zwischen dem TSV Michelfeld und dem SV Steinbach auf 17:00 Uhr (bisher: 15:00 Uhr) zu verlegen."
Alter Anstoß: 14.00 Uhr
Neuer Anstoß: 11.00 Uhr
Mitteilung des Bezirks: "Am Wochenende werden Temperaturen von bis 34°C erwartet. Die Kommission Sportmedizin vom DFB hatte im Jahr 2024 Empfehlungen für den Umgang mir der Hitze gegeben. Daraus ergibt sich, dass Spielverlegungen bei den erwarteten Temperaturen nicht zwingend erforderlich sind, aber Spiele trotzdem verlegt werden könnten Betroffen hiervon wären insbesondere die Spiele um 14.00 Uhr. Die jeweils an den Spielen beteiligten Vereine (inkl. Ausrichter) hatten die Möglichkeit zu prüfen, ob eine Verlegung der Anstoßzeit möglich und gewünscht ist."
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