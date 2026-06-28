Hitze-Alarm!? »Wenn man Fußball spielt, soll man auch darüber reden«

Der ehemalige Bezirksligist Alkofen startete mit einem Sieg in die Vorbereitung. – Foto: Andreas Santner

(Hoch-)Sommer in Niederbayern. An vielen Orten des Bezirkes fallen am heutigen Sonntag die Allzeit-Temperatur-Rekorde. Der Bayerische Fußballverband hat deshalb alle Pflichtspiele abgesagt, viele Testspiele finden ebenfalls nicht statt. Und wenn wo geprobt wurde, dann am Vormittag. Die Hitze fordert ihren Tribut. Zurecht oder übertrieben? Christian Brandl, Spielertrainer von Walkertshofen, hat eine etwas differenzierte Sicht dazu...

Tobias Beck (Trainer, Hankofen): "Ein ordentlicher Testspiel-Auftakt. Wir haben viele Inhalte, die wir in dieser Woche trainiert haben, zeigen können - vor allem im Spiel mit Ball. Über 90 Minuten waren wir überlegen, hatten viel Ballbesitz. In der ersten Halbzeit hat mir ab und an, die Restverteidigung nicht gefallen. Nach der Pause haben wir aber gar nichts mehr zugelassen. Wir hätten mehr Tore machen müssen, das müssen wir uns heute vorwerfen. Die Jungs waren fleißig und bereit, die Wege zu gehen - obwohl die Rahmenbdingungen besonders waren."

Christian Brandl (Spielertrainer, Walkertshofen): "Ein klassisches Testspiel mit vielen Höhen und Tiefen. Wir haben um halb 11 bei 32 Grad Fußball gespielt. Keine Außergewöhnlichkeit für mich in meiner langen Karriere. Nix Besonderes! Wenn man Fußball spielt, soll man auch über Fußball reden. Aus, fertig!"