Hitze-Absage in Brandenburg: Junioren-Spielbetrieb ruht

– Foto: Timo Babic

Die anhaltende Hitzewelle zwingt den Fußball-Landesverband Brandenburg zu einer Generalabsage. Am kommenden Wochenende ruht der Landesspielbetrieb der Junioren komplett. Während für einige ältere Jahrgänge Nachholspiele anstehen, bedeutet die Entscheidung für die D- und E-Junioren das vorzeitige, ersatzlose Ende der Saison.

Aufgrund der anhaltenden Hitze und der für das Wochenende prognostizierten hohen Temperaturen sieht sich der Fußball-Landesverband Brandenburg gezwungen, den Landesspielbetrieb der Junioren für das kommende Wochenende komplett auszusetzen. Für die meisterschaftsrelevanten Spiele der Landesklassen der A-, B- und C-Junioren, die für die Wertung und den Aufstieg entscheidend sind, bedeutet dies eine Verschiebung. Diese Partien werden am darauffolgenden Wochenende nachgeholt, sofern dann geeignete Witterungsbedingungen herrschen. Die betroffenen Vereine werden gebeten, sich hierzu mit den jeweiligen Staffelleiter in Verbindung zu setzen.

Vorzeitiges Saisonende für die jüngeren Jahrgänge

Für alle sonstigen Spiele der A-, B- und C-Junioren gilt eine Sonderregelung: Sie werden nur auf ausdrücklichen Wunsch einer spielbeteiligten Mannschaft neu angesetzt. Ein Nichtantritt bleibt in diesem Fall ohne sportrechtliche Sanktionen. Weitaus einschneidender ist die Entscheidung für die jüngeren Altersklassen. Im Landesspielbetrieb der D- und E-Junioren werden alle Spiele ersatzlos gestrichen, womit die Saison für diese Mannschaften vorzeitig beendet ist.

Priorität für die Gesundheit und rechtliche Klärung

Die Absage erforderte im Vorfeld eine genaue Prüfung, da wichtige sportrechtliche Vorgaben berücksichtigt werden mussten, bevor Gewissheit herrschte. In der Pressemitteilung des Vereins sagt Matthias Reer, Vorsitzender des Verbandsjugendausschusses: „Die Gesundheit geht vor, im Vorfeld der Absage mussten aber einige spielrechtlichen Themen geklärt werden, daher konnten wir erst jetzt eine verbindliche Entscheidung treffen“.