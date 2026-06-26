Hitze-Absage für Verein eine »Vollkatastrophe, aber alternativlos« Der FC Niederwinkling wurde kalt erwischt: Das große Nachwuchs-Sommerturnier mit 112 Teams kann nicht stattfinden +++ Die Enttäuschung beim Veranstalter ist groß von Mathias Willmerdinger · Heute, 17:03 Uhr · 0 Leser

– Foto: Verein

Die große Hitze wirbelt die Pläne im niederbayerischen Fußball durcheinander. Testpartien werden kurzfristig abgesagt, aber auch von langer Hand und mit viel Herzblut geplante Turniere können nicht stattfinden. Wie zum Beispiel beim FC Niederwinkling, wo die Enttäuschung groß ist.



Es war schon (fast) alles angerichtet: "Noch am Mittwochabend haben wir mit 40 Leuten drei große Zelte aufgestellt", erzählt Niederwinklings zweiter Vorstand Emanuel Edsperger. Im Hintergrund liefen die Vorbereitungen schon ein halbes Jahr lang, in dieser Woche wurden die finalen Arbeiten erledigt. Der FCW wollte die zehnte Ausgabe seines großen Nachwuchs-Sommerturniers groß zelebrieren. Die Rekordteilnehmerzahl von 112 Mannschaften hatte sich angesagt. Doch dann kam der gestrige Donnerstag...

"Als ich davon hörte, dass andere Verbände bereits Spiele wegen der Hitze abgesagt hatten, wurde mir ein wenig mulmig. Am Donnerstagvormittag haben wir uns alle ganz normal getroffen zu den finalen Aufbauarbeiten. Dann ploppte die Meldung auf: BFV sagt fürs Wochenende alle Spiele ab! Ich dachte mir nur: So, jetzt ist es auch bei uns soweit", beschreibt Edsperger den Moment als klar wurde, dass aller Aufwand umsonst war.



Hektische Betriebsamkeit brach daraufhin beim FCW aus. Was tun, wie reagieren? "In einer sehr spontan anberaumten Ausschusssitzung haben wir uns dann dazu entschieden, das Turnier abzusagen. Für uns natürlich eine Vollkatastrophe, aber im Endeffekt alternativlos. Vor dem Hintergrund, dass der BFV rund 4.500 Spiele in ganz Bayern absagt, konnten wir uns nicht hinstellen und es einfach durchziehen", betont Edsperger und führt aus: "Freilich bleibt uns ein finanzieller Schaden. Aber an der Stelle überwiegt einfach die Verantwortung gegenüber den Kindern und auch den Ehrenamtlichen. Nicht auszumalen was los gewesen wäre, wenn dann bei den Kleinen tatsächlich was passiert wäre! Und auch für die Freiwilligen wäre das grenzwertig gewesen: Bei knapp 40 Grad stundenlang hinterm Grill zu stehen, um ein Beispiel zu nennen, das wäre auch nicht gerade gesundheitsfördernd gewesen."