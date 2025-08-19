Hittfeld feiert Heimsieg gegen Jesteburg-Bendestorf III

TSV Eintracht Hittfeld hat auch das zweite Saisonspiel in der 3. Kreisklasse Harburg gewonnen. Beim Heimauftakt auf der „Alm“ bezwang die Mannschaft den FC Jesteburg-Bendestorf III mit 3:1 und holte damit den zweiten Sieg in Folge.

Von Beginn an bestimmten die Gastgeber das Geschehen und belohnten sich früh. In der 15. Minute brachte Jan Oliver Pabst Hittfeld in Führung. Trotz weiterer Möglichkeiten blieb es bis zur Pause beim 1:0, da die Hausherren es versäumten, den Vorsprung auszubauen.

Kurz nach Wiederanpfiff schlug der Gast zu: Felix Schöller traf sehenswert zum Ausgleich (49.). Nun war die Partie offener, doch die besseren Chancen hatte weiterhin Hittfeld. In der 61. Minute ließ Tom Duchow zwei Gegenspieler stehen und schob überlegt mit links zum 2:1 ein. Für die Entscheidung sorgte kurz vor dem Schlusspfiff Tobias Rüpke, der nach einer Ecke per Kopf den 3:1-Endstand markierte (89.).

„Drei Punkte bleiben auf der Alm“, hieß es seitens des TSV Eintracht Hittfeld auf Instagram. Nach dem gelungenen Auftakt mit sechs Punkten aus zwei Spielen zeigte man sich zufrieden: „So kann es weitergehen.“