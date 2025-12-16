History DFB-Pokal: Déjà-vu für Holstein Kiel gegen VfB Stuttgart?

Aller guten Dinge sind drei? Mit dem VfL Wolfsburg (1:0-Sieg) und Hamburger SV (4:2 i. E.) hat Holstein Kiel zuletzt zwei Bundesligisten aus dem DFB-Pokal gekegelt. Im vierten Pokalspiel treffen die Störche nun erstmals vor heimischem Publikum auf den nächsten Erstligisten mit dem VfB Stuttgart. Geht da auch was für den Zweitligisten am 4. Februar 2026? Das Halbfinale im DFB-Pokal vor den Augen sollte genug Motivation freimachen.

Genau wie vor 55 Jahren: Der Regionalligist Holstein Kiel besiegte sensationell den Bundesligavierten VfB Stuttgart auf dem Holsteinplatz mit 2:1. Der hieß zwar offiziell schon „Holsteinstadion“, aber alle redeten damals vom „Holsteinplatz“. So wie heute mit der Ostseehalle, die ja offiziell auch anders heißt. Helwig Pfalzgraf war beim 2:1-Erfolg live dabei und traf auf dem Blücherplatz einen Pokalhelden von damals. Unser Autor hat sich in die Zeitmaschine gesetzt und bringt Wissenswertes dem jüngeren Publikum näher.

Eigentlich befanden sich die Störche zu der Zeit seit 1965 im langsamen Sinkflug. Im Vergleich zu alten Oberligazeiten gingen auch die Zuschauerzahlen deutlich zurück. Doch 1969 und 1970 sorgte Holstein unerwartet noch einmal für positive Schlagzeilen.

Bei der Einführung der Bundesliga 1963 war der Deutsche Meister von 1912 nicht dabei. Aus dem Norden waren der HSV, Werder Bremen und Eintracht Braunschweig vertreten. Auch Holstein hatte sich eigentlich gute Chancen ausgerechnet, belegte aber im letzten Oberligaspieljahr 1962/63 in der Oberliga Nord nur Platz fünf und war damit nicht einmal beste schleswig-holsteinische Mannschaft: Der VfR Neumünster landete als Vierter noch vor Holstein.

Aus den Oberligen wurden 1963 Regionalligen, und Holstein war erstmals in seiner Geschichte zweitklassig. In jedem Sommer nach Punktspielschluss spielten dann die jeweils ersten beiden Teams der fünf Regionalligastaffeln (Nord, West, Süd, Südwest und Westberlin (!)) zwei Bundesliga-Aufsteiger aus. Normalerweise in zwei Fünferstaffeln, nur der Erste stieg auf. Holstein qualifizierte sich 1965 als Nordzweiter, wurde aber in seiner Vierergruppe (nur vier (?) – längere Geschichte, aber Tasmania Berlin durfte ohne Aufstiegsrunde hoch) nur Dritter hinter Gladbach und dem heute oft übersehenen SSV Reutlingen.

Danach ging es langsam abwärts. 1969 wurde man dann aber überraschend Dritter, einige lokale Neuzugänge erwiesen sich als Volltreffer.

Eigentlich abgeschrieben

Für die Saison 1970/71 „gab aber niemand einen Pfifferling für uns“, so Eberhard Gräf, Stamm-Rechtsverteidiger der Dekade 1965 bis 1975. Die talentierten Baumanns-Zwillinge wechselten 1970 zum VfL Osnabrück. Außer Emil Kirchner gab es mit Keeper Friedemann Paulick 1970/71 nur noch einen einzigen weiteren Nicht-Schleswig-Holsteiner im Team.

Ständiger Aderlass in den späten 60ern

Das Team war nominell ständig schwächer geworden. 1969 waren die Stammspieler Benno Beiroth (Düsseldorf), Peppi Pistauer (Hessen Kassel) und Winnie Schülke (Villingen 08) zu zahlungskräftigeren Vereinen abgewandert, Holsteins Rekordtorjäger aller Zeiten, Gerd Koll, hörte auf. Bereits 1968 war der beim Polizei SV auf dem Eichhof groß gewordene, schussgewaltige und überaus talentierte Hanjo Weller abgewandert, zunächst zu Göttingen 05, dann unter anderem zu Hannover 96, 1860 München, dem VfB Stuttgart und dem FC Zürich. „Die härteste Klebe, die ich je erlebt habe. Ein Riesentalent“, so Gräf. Und ein Jahr zuvor wechselte Bubi Hönig zum HSV, um dort ein Jahrzehnt in der Bundesliga zu glänzen.

Holstein 1970: Eine Bezirksauswahl-Elf

Die Stammspieler dieser Zeit, Siggi Saborrosch (von Villingen 08, aber zuvor TSV Plön), Ulrich Schulz (ebenfalls aus Plön), Rudi Christiansen (VfB Kiel, zuvor Holstein Amateure), Manfred Medler (Eckernförde), Horst „Moppel“ Mißfeld (SV Friedrichsort), Lothar Kanieß, der Schönberger Uwe Krüger sowie der Dänischenhagener Libero Uli Hoffmann (alle drei aus den eigenen Amateuren), gingen 1970 erst in ihr zweites Vertragsspielerjahr. Dazu kamen im Sommer 1970 mit Sönke Koch und Keeper Klaus Hansen-Kohlmorgen zwei weitere Eigengewächse aus der Amateurmannschaft. Führungsfigur „Ebi“ Gräf war bereits Mitte der 1950er Jahre zur KSV Holstein gewechselt. Zuvor spielte er beim rot-weiß berdersten Kieler SV, der ohne eigenen Platz auf dem Norder seine Heimspiele austrug.

Trainer: Holstein-Rekordspieler Peter Ehlers

Trainiert wurde diese junge Holstein-Elf von Holstein-Rekordspieler Peter Ehlers, der mit seiner Roten Karte die tragische Figur im Aufstiegsspiel 1965 in Mönchengladbach war. Er war 1969 den nicht weiten Weg aus Friedrichsort, in den sechziger Jahren Nummer zwei in Kiel mit drei Regionalligaspielzeiten, zu Holstein zurückgekehrt und hatte dabei nach Gräfs Worten den „genialen“ Horst Mißfeld mitgebracht. „Moppel war nicht in den Griff zu kriegen. Du wusstest nie, was kommt, einer der wenigen wirklich komplett beidfüßigen Fußballer.“