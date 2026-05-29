„Historisches Ziel greifbar“: Marienborns Zweite siegt 3:1

Geinsheim. Nach dem 3:1 (2:0)-Erfolg vor 520 Fans im Hinspiel um den Aufstieg beim SV Geinsheim steht die TuS Marienborn II mit einem Bein in der Landesliga Ost. „Etwas überraschend, aber absolut verdient“, jubelte Marienborns Co-Trainer Philip Spieckermann nach dem Triumph im Duell der Vizemeister der Bezirksligen Rheinhessen und Vorderpfalz.
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„Den viel beschriebenen Rucksack haben wir heute daheim gelassen und zu hundert Prozent abgeliefert. Wir haben uns auf eine erwachsene und kampfstarke Mannschaft eingestellt – und genau das vorgefunden.“ Trotz des jungen Alters und einer „eher unrobusten Spielweise“ habe man voll dagegengehalten und sich für eine 1a-Performance belohnt. Müslüm Deliaslan verballerte noch einen an ihm verschuldeten Foulelfer (65.).
„Alle haben alles gegeben und füreinander gekämpft“, schwärmte Spieckermann. „Jetzt blicken wir voller Vorfreude aufs Rückspiel am Sonntag und hoffen, ein kleines Fußballfest zu feiern.“ Das historische Ziel, als erste „Amateur“-Zweite aus dem Kreis Mainz in die Landesliga aufzusteigen, sei „sehr greifbar“.
Der Spielfilm: 0:1 Maxi Rund (22.), 0:2 Deliaslan (29.), 1:2 Moritz Brendel (46.), 1:3 Tobias Schuh (89.).