 2026-05-29T11:52:36.002Z

Relegation

„Historisches Ziel greifbar“: Marienborns Zweite siegt 3:1

In den Aufstiegsspielen zur Landesliga legt der rheinhessische Bezirksliga-Vizemeister vor: Die Zweite von TuS Marienborn siegt beim SV Geinsheim 3:1 und könnte Geschichte schreiben

von Michael Heinze · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Befreiung aus der Umklammerung: Pero Flitzinger (in grün) und seine TuS Marienborn II hatten beim Auswärtsspiel in Geinsheim auf Naturrasen keinen belastenden Rucksack mehr auf, sondern feierten einen überzeugenden Sieg.
Befreiung aus der Umklammerung: Pero Flitzinger (in grün) und seine TuS Marienborn II hatten beim Auswärtsspiel in Geinsheim auf Naturrasen keinen belastenden Rucksack mehr auf, sondern feierten einen überzeugenden Sieg. – Foto: Timo Schlitz - Archiv

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Tobias Schuh
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Geinsheim. Nach dem 3:1 (2:0)-Erfolg vor 520 Fans im Hinspiel um den Aufstieg beim SV Geinsheim steht die TuS Marienborn II mit einem Bein in der Landesliga Ost. „Etwas überraschend, aber absolut verdient“, jubelte Marienborns Co-Trainer Philip Spieckermann nach dem Triumph im Duell der Vizemeister der Bezirksligen Rheinhessen und Vorderpfalz.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.

„Den viel beschriebenen Rucksack haben wir heute daheim gelassen und zu hundert Prozent abgeliefert. Wir haben uns auf eine erwachsene und kampfstarke Mannschaft eingestellt – und genau das vorgefunden.“ Trotz des jungen Alters und einer „eher unrobusten Spielweise“ habe man voll dagegengehalten und sich für eine 1a-Performance belohnt. Müslüm Deliaslan verballerte noch einen an ihm verschuldeten Foulelfer (65.).

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„Alle haben alles gegeben und füreinander gekämpft“, schwärmte Spieckermann. „Jetzt blicken wir voller Vorfreude aufs Rückspiel am Sonntag und hoffen, ein kleines Fußballfest zu feiern.“ Das historische Ziel, als erste „Amateur“-Zweite aus dem Kreis Mainz in die Landesliga aufzusteigen, sei „sehr greifbar“.

Der Spielfilm: 0:1 Maxi Rund (22.), 0:2 Deliaslan (29.), 1:2 Moritz Brendel (46.), 1:3 Tobias Schuh (89.).

So., 31.05.2026, 16:00 Uhr
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