„Historisches Ziel greifbar“: Marienborns Zweite siegt 3:1

„Den viel beschriebenen Rucksack haben wir heute daheim gelassen und zu hundert Prozent abgeliefert. Wir haben uns auf eine erwachsene und kampfstarke Mannschaft eingestellt – und genau das vorgefunden.“ Trotz des jungen Alters und einer „eher unrobusten Spielweise“ habe man voll dagegengehalten und sich für eine 1a-Performance belohnt. Müslüm Deliaslan verballerte noch einen an ihm verschuldeten Foulelfer (65.).