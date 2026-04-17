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Historisches Zeichen: Flutlichtpremiere in Delmenhorst
SV Atlas Delmenhorst feiert nicht nur den fünften Pflichtspielsieg in Serie, sondern erlebt historischen Abend
Der SV Atlas Delmenhorst, aktuell Tabellenführer der Oberliga Niedersachsen, hat im Städtischen Stadion an der Düsternortstraße einen besonderen Meilenstein erlebt: Erstmals in der 95-jährigen Geschichte der Spielstätte wurde das Flutlicht eingeschaltet.
Zur Halbzeitpause des Heimspiels gegen den TuS Bersenbrück versammelten sich Vereinsverantwortliche und Vertreter der Stadt auf dem Spielfeld. Unter der Moderation von Medienvorstand Timo Conrad nahmen unter anderem Vorstand Verwaltung Tammo Renken, Sportvorstand Bastian Fuhrken und der 1. Vorsitzende Jörg Neunaber teil. Auch Oberbürgermeisterin Petra Gerlach sowie Bürgermeister Murat Kalmis waren vor Ort und begleiteten den symbolischen Akt.
Gemeinsam wurde der Schalter betätigt – das Stadion erstrahlte erstmals unter Flutlicht und sorgte bei den 1.450 Zuschauern für einen emotionalen Höhepunkt des Abends.
Auch sportlich bestätigte Atlas seine aktuelle Form. In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit erspielten sich die Gastgeber leichte Vorteile und gingen kurz vor dem Seitenwechsel durch Marlo Siech mit 1:0 in Führung.
Direkt nach Wiederanpfiff erhöhte Rohwedder auf 2:0. In der zweiten Hälfte dominierte Delmenhorst die Partie klar, während TuS Bersenbrück kaum noch zu Offensivaktionen kam. In der Schlussphase sorgten Fagerström (86.) und Neuzugang Chris David in der Nachspielzeit für den 4:0-Endstand.
Erfolgsserie und Tabellenführung gefestigt
Mit dem klaren Heimsieg feiert der SV Atlas Delmenhorst den fünften Erfolg in Serie bei einem Torverhältnis von 14:0 in diesem Zeitraum. Die Mannschaft unterstreicht damit ihre Spitzenposition in der Oberliga Niedersachsen.
Neben dem sportlichen Erfolg stand vor allem die Premiere der Flutlichtanlage im Mittelpunkt. Medienvorstand Timo Conrad hob die besondere Atmosphäre hervor: „Das Ergebnis lässt unser Atlas-Herz schon jetzt höherschlagen.“
Zugleich betonte er die emotionale Dimension des Abends: „Ich habe selten so viele gestandene Fußball-Männer auf den Rängen gesehen, die Tränen in den Augen hatten.“
Auch der Dank des Vereins richtete sich an die Stadtpolitik, die Verwaltung sowie die beteiligten Bau- und Lichttechnikfirmen, die das Projekt in kurzer Zeit umgesetzt hatten.