Historisches Zeichen: Flutlichtpremiere in Delmenhorst

Zur Halbzeitpause des Heimspiels gegen den TuS Bersenbrück versammelten sich Vereinsverantwortliche und Vertreter der Stadt auf dem Spielfeld. Unter der Moderation von Medienvorstand Timo Conrad nahmen unter anderem Vorstand Verwaltung Tammo Renken, Sportvorstand Bastian Fuhrken und der 1. Vorsitzende Jörg Neunaber teil. Auch Oberbürgermeisterin Petra Gerlach sowie Bürgermeister Murat Kalmis waren vor Ort und begleiteten den symbolischen Akt. Gemeinsam wurde der Schalter betätigt – das Stadion erstrahlte erstmals unter Flutlicht und sorgte bei den 1.450 Zuschauern für einen emotionalen Höhepunkt des Abends.

Auch sportlich bestätigte Atlas seine aktuelle Form. In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit erspielten sich die Gastgeber leichte Vorteile und gingen kurz vor dem Seitenwechsel durch Marlo Siech mit 1:0 in Führung. Direkt nach Wiederanpfiff erhöhte Rohwedder auf 2:0. In der zweiten Hälfte dominierte Delmenhorst die Partie klar, während TuS Bersenbrück kaum noch zu Offensivaktionen kam. In der Schlussphase sorgten Fagerström (86.) und Neuzugang Chris David in der Nachspielzeit für den 4:0-Endstand.