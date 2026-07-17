Historisches Triple: Die C-Mädels krönen eine außergewöhnliche Saison

Historisches Triple: Die C-Juniorinnen krönen eine außergewöhnliche Saison

Fußball ist wie das Leben: Man kann vieles planen, doch am Ende schreibt der Platz seine eigenen Geschichten. Zwischen schmerzhaften Rückschlägen und unvergesslichen Triumphen haben die C-Mädels eine Spielzeit absolviert, die in die Geschichtsbücher des Vereins eingehen wird.

Ein Weg mit Charakter Der Start in die Saison auf dem „großen“ 11er-Feld war eine echte Herausforderung. Es gab Momente, die das Team auf die Probe stellten – wie die deutliche 0:8-Niederlage im September oder das fehlende Quäntchen Glück bei den verlorenen Siebenmeterschießen in den Hallenfinals. Es flossen Tränen und es wurde hitzig diskutiert, doch genau an diesen Widerständen ist die Mannschaft gewachsen. Anstatt aufzugeben, zeigten die Spielerinnen, was echter Teamgeist bedeutet.

Von der Halle bis auf den Rasen: Eine konstante Entwicklung Besonders beeindruckend war die Hallensaison. Ob in Ingolstadt, Eichstätt, Cham, Schwandorf, Nürnberg oder Regensburg – die Mädels waren Stammgäste auf dem Treppchen und landeten fast ausnahmslos unter den Top 3. Dass sie sich dabei gegen die Elite aus Mittelfranken, Oberbayern und der Oberpfalz behaupteten, unterstreicht die Qualität des Kaders.

Auch auf dem Rasen bewiesen sie Herz: In Partien gegen starke Gegner wie den bayerischen Hallenmeister FC Ergolding oder in den kämpferischen Duellen gegen den SC Regensburg und Painten zeigten sie, dass sie auf das Großfeld gehören.

Erfolg durch Zusammenhalt Hinter den sportlichen Erfolgen steckt eine starke Gemeinschaft. Teamevents wie LaserTag, der Besuch des Nürnberger Weihnachtsmarkts oder ein gemeinsamer Basketball-Nachmittag schweißten die Truppe zusammen. Dieser Zusammenhalt, kombiniert mit einer disziplinierten Vorbereitung in der Rückrunde, war der Schlüssel zum Erfolg. Ein Erfolg, der ohne die leidenschaftliche Unterstützung der Eltern, die ihre Töchter bei jedem Schritt begleiteten, so nicht möglich gewesen wäre.

Das historische Triple Was diese Mannschaft geleistet hat, ist im Kreis Regensburg eine Seltenheit: Zum dritten Mal in Folge feierten die Mädels die Meisterschaft. Weder bei den Junioren noch bei den Juniorinnen findet man derzeit ein Team, das über drei Jahre hinweg so konstant an der Spitze stand. Mit dem Titelgewinn vor dem SC Regensburg und Painten sowie den jüngsten Turniersiegen in Fürth und Neudorf haben sie ihre Dominanz eindrucksvoll unterstrichen.