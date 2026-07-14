Historisches Pokalspiel in Alling: TSV empfängt Wacker Burghausen

– Foto: TSV Alling

Auf den TSV Alling wartet eines der größten Spiele seiner Vereinsgeschichte: In der ersten Hauptrunde des bayerischen Toto-Pokals empfängt der Kreisklassist am kommenden Samstag, 18. Juli, den Regionalligisten SV Wacker Burghausen. Anpfiff am Sportplatz am Steinlacher Weg ist um 16 Uhr.

Mit dem Gewinn des Kreispokals qualifizierte sich der TSV für die erste Hauptrunde auf Verbandsebene und bekam bei der Auslosung einen der Wunschgegner aus der Regionalliga Bayern. Der SV Wacker Burghausen kann dabei auf eine bemerkenswerte Profifußball-Vergangenheit zurückblicken.

Dass sich der TSV Alling erstmals auf der großen bayerischen Pokalbühne präsentieren darf, hat sich die Mannschaft mehr als verdient. Anfang Mai gewann der TSV vor rund 600 Zuschauern erstmals den Toto-Pokal im Kreis Zugspitze. Im Finale setzte sich Alling mit 2:0 gegen die SG Ascholding/Thanning durch. Maximilian Grolik und Dominik Zeug sorgten bereits in der ersten Halbzeit mit ihren Treffern für die entscheidende Führung.

2002 stiegen die Salzachstädter als Meister der damaligen Regionalliga Süd in die 2. Bundesliga auf. Insgesamt gehörte Wacker von 2002 bis 2007 fünf Spielzeiten lang der zweithöchsten deutschen Spielklasse an und absolvierte dort 170 Begegnungen. Anschließend war der Verein zudem mehrere Jahre in der 3. Liga vertreten. Namen wie der 1. FC Köln, Eintracht Frankfurt, der SC Freiburg oder der TSV 1860 München standen während dieser Zeit regelmäßig auf dem Spielplan der Burghauser.

Sportlich sind die Rollen vor dem Aufeinandertreffen klar verteilt: Zwischen dem TSV Alling aus der Kreisklasse 1 Zugspitze und dem Regionalligisten aus Burghausen liegen vier Spielklassen.

Für die Allinger Mannschaft geht es an diesem Nachmittag jedoch nicht darum, große Töne zu spucken. Vielmehr möchte der TSV die besondere Gelegenheit genießen, dem Favoriten mit großem Einsatz, Leidenschaft und mannschaftlicher Geschlossenheit zu begegnen und sich vor heimischem Publikum bestmöglich zu präsentieren.

Pokalspiele haben bekanntlich ihre eigenen Gesetze. Die Allinger wollen mutig auftreten, dem Favoriten das Weiterkommen so unangenehm wie möglich machen und zeigen, warum sie sich für die erste Hauptrunde qualifiziert haben. Vor allem aber soll der Samstag zu einem besonderen Fußballnachmittag für Mannschaft, Verein, Ort, Zuschauer und die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer werden.

Der TSV Alling freut sich auf eine große Kulisse und zahlreiche Fans und Zuschauer am Steinlacher Weg. Für die Verpflegung ist mit Bier vom Fass, Gegrilltem und Pommes bestens gesorgt.