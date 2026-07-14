Historisches Pokalspiel in Alling: TSV empfängt SV Wacker Burghausen von TSV Alling · Heute, 09:35 Uhr · 0 Leser

– Foto: TSV Alling

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Auf den TSV Alling wartet eines der größten Spiele seiner Vereinsgeschichte: In der ersten Hauptrunde des bayerischen Toto-Pokals empfängt der Kreisklassist am kommenden Samstag, 18. Juli, den Regionalligisten SV Wacker Burghausen. Anpfiff am Sportplatz am Steinlacher Weg ist um 16 Uhr. Dass sich der TSV Alling erstmals auf der großen bayerischen Pokalbühne präsentieren darf, hat sich die Mannschaft mehr als verdient. Anfang Mai gewann der TSV vor rund 600 Zuschauern erstmals den Toto-Pokal im Kreis Zugspitze. Im Finale setzte sich Alling mit 2:0 gegen die SG Ascholding/Thanning durch. Maximilian Grolik und Dominik Zeug sorgten bereits in der ersten Halbzeit mit ihren Treffern für die entscheidende Führung. Mit dem Gewinn des Kreispokals qualifizierte sich der TSV für die erste Hauptrunde auf Verbandsebene und bekam bei der Auslosung einen der Wunschgegner aus der Regionalliga Bayern. Der SV Wacker Burghausen kann dabei auf eine bemerkenswerte Profifußball-Vergangenheit zurückblicken.

2002 stiegen die Salzachstädter als Meister der damaligen Regionalliga Süd in die 2. Bundesliga auf. Insgesamt gehörte Wacker von 2002 bis 2007 fünf Spielzeiten lang der zweithöchsten deutschen Spielklasse an und absolvierte dort 170 Begegnungen. Anschließend war der Verein zudem mehrere Jahre in der 3. Liga vertreten. Namen wie der 1. FC Köln, Eintracht Frankfurt, der SC Freiburg oder der TSV 1860 München standen während dieser Zeit regelmäßig auf dem Spielplan der Burghauser. Sportlich sind die Rollen vor dem Aufeinandertreffen klar verteilt: Zwischen dem TSV Alling aus der Kreisklasse 1 Zugspitze und dem Regionalligisten aus Burghausen liegen vier Spielklassen.