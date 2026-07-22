Historisches Pokalduell lebt wieder auf: DFV 08 empfängt den ETB von Kaan Gümüsdag · Heute, 22:17 Uhr · 0 Leser

Mehr als ein halbes Jahrhundert nach ihrem bislang einzigen Pflichtspiel im Pokal treffen der Duisburger FV 08 und der ETB Schwarz-Weiß Essen erneut in einem K.-o.-Duell aufeinander. Am Sonntag, 9. August, um 15 Uhr empfängt der Landesliga-Aufsteiger den Oberligisten in der 1. Runde des Niederrheinpokals. Für den DFV 08 ist es nicht nur ein attraktives Los, sondern auch eine Reise in die eigene Vereinsgeschichte. Denn bereits im DFB-Pokal der Saison 1966/67 standen sich beide Traditionsvereine gegenüber. Damals fand die Partie ebenfalls in Duisburg statt. Rund 6.000 Zuschauer verfolgten das Erstrundenduell in der Grunewald-Kampfbahn, in dem sich der ETB mit 2:0 durchsetzte. Matchwinner war Hans Walitza, der beide Treffer erzielte und den Essenern den Einzug in die nächste Runde sicherte. Bis heute ist diese Begegnung das einzige Pflichtspiel der beiden Mannschaften im Pokal.

Fast 60 Jahre später kommt es nun zur Neuauflage. Die Vorzeichen haben sich allerdings verändert: Der Duisburger FV 08 geht nach dem Aufstieg mit viel Selbstvertrauen in die neue Saison und möchte als Außenseiter für eine Überraschung sorgen. Der ETB reist dagegen als Oberligist und Favorit an, weiß aber auch, dass Pokalspiele ihre eigenen Gesetze haben. Für den Duisburger FV 08 bietet sich die Chance, an ein weiteres Kapitel seiner traditionsreichen Vereinsgeschichte anzuknüpfen. Die Zuschauer dürfen sich auf ein echtes Traditionsduell freuen, bei dem Vergangenheit und Gegenwart aufeinandertreffen. Gelingt dem Landesligisten die Sensation gegen den klassenhöheren ETB, wäre das einer der größten Pokalerfolge der jüngeren Vereinsgeschichte. Der ETB wiederum will seiner Favoritenrolle gerecht werden und den Einzug in die zweite Runde perfekt machen.