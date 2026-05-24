Historisches Pokal-Drama: Lüneburg dreht 0:3-Rückstand

Nach gut einer halben Stunde legte der TuS nach. Markus Lührmann blieb zunächst frei vor Arne Exner noch ohne Erfolg (22.), machte es in der 31. Minute aber besser. Nach einem langen Ball umkurvte er den LSK-Schlussmann und schob zum 2:0 ein. Nur sechs Minuten später war der Angreifer erneut zur Stelle. Nach Vorarbeit von Jeremiah Winter und einer unübersichtlichen Situation vor dem Tor drückte Lührmann den Ball artistisch zum 3:0 über die Linie (37.).

Die Partie begann aus Sicht des TuS Bersenbrück nahezu perfekt. Gerade einmal vier Minuten waren gespielt, da vollendete Michel Eickschläger einen schnellen Angriff zur frühen Führung. Der LSK fand zunächst überhaupt keinen Zugriff auf die Partie und hatte große Probleme mit den langen Bällen sowie der Dynamik von Saikouba Manneh und Eickschläger.

Doch nach dem Seitenwechsel veränderte sich das Spiel komplett. Plötzlich spielte nur noch der LSK.

Der Niedersachsenpokalsieger von 2023 schien zu diesem Zeitpunkt klar auf Kurs Richtung DFB-Pokal.

Zunächst verkürzte Tjark Dörr in der 48. Minute nach einem zweiten Ball auf 1:3. Zwei Minuten später war die Partie endgültig wieder offen. Nach einem langen Zuspiel setzte sich Marian Kunze entscheidend durch, ehe Bo Weishaupt zum 2:3 einköpfte (50.).

Der Druck der Lüneburger nahm weiter zu. Während Bersenbrück zunehmend Probleme bekam, die Partie zu kontrollieren, arbeitete sich der Außenseiter immer näher heran. In der 81. Minute war die Aufholjagd perfekt: Nach Zuspiel von Leon Perera drehte sich Dörr stark um die eigene Achse und traf – leicht abgefälscht von Patrick Greten – zum umjubelten 3:3.

Das Finale begann praktisch noch einmal neu.

Exner hält den Pokalsieg fest

In der Verlängerung boten sich beide Mannschaften Chancen auf die Entscheidung. Für den TuS verpasste Maik Emmrich mehrfach die erneute Führung. Auf der Gegenseite rettete Fyn Ebeling für Bersenbrück auf der Linie.

So musste das Elfmeterschießen entscheiden – und auch dort blieb die Partie ihrem Charakter treu: dramatisch bis zur letzten Aktion.

Lüneburg hatte durch Leon Perera bereits den Sieg auf dem Fuß, doch der Ball landete an der Latte. Kurz darauf trat Torwart Arne Exner selbst an und hielt seine Mannschaft im Wettbewerb. Schließlich scheiterte Philipp Schmidt an Exner, ehe Tomek Pauer als neunter Schütze den entscheidenden Elfmeter verwandelte.

„Ich freue mich besonders für Tomek, dass er das Finale entschieden hat. Denn er wird aufhören“, sagte Exner nach dem Spiel. Und weiter: „Wir haben uns in der Halbzeit gesagt, dass wir nichts mehr zu verlieren haben.“

Für Lüneburger SK Hansa endet damit ein historischer Tag mit dem ersten Niedersachsenpokalsieg der Vereinsgeschichte. Für TuS Bersenbrück dagegen platzte der Traum von der Rückkehr in den DFB-Pokal nach einer Partie, die lange wie der perfekte Pokalabend ausgesehen hatte.

Lüneburger Sport-Klub Hansa – TuS Bersenbrück 10:9 n.E.

Lüneburger Sport-Klub Hansa: Arne Exner, Nico Hübner, Raphael Thinius (106. Per Lasse Schmidt), Tom Joshua Muhlack, Wilson Alex Pinto Coelho Junior, Marian Kunze, Tomek Pauer, Bo Weishaupt (60. Nick Tappe) (120. Max Ratzeburg), Leon Perera, Nevio Scheuer (85. William Monteiro Magnus Francisco) (109. Stefan Wolk), Tjark Dörr - Trainer: Tarek Gibbah

TuS Bersenbrück: Nils Böhmann, Nicolas Eiter, Patrick Greten, Philipp Schmidt, Jeremiah Winter (46. Hakim Traoré), Connor Rohra, Moritz Waldow (109. Fyn Luca Ebeling), Mathis Wellmann (72. Marcos Alvarez), Michel Eickschläger (64. Maik Emmrich), Markus Lührmann (88. Simon James), Saikouba Manneh - Trainer: Thorsten Marunde-Wehmann - Trainer: Jules Reimerink

Schiedsrichter: Alexander Rosenhagen (Gleichen) - Zuschauer: 1503

Tore: 0:1 Michel Eickschläger (4.), 0:2 Markus Lührmann (31.), 0:3 Markus Lührmann (37.), 1:3 Tjark Dörr (49.), 2:3 Bo Weishaupt (51.), 3:3 Tjark Dörr (81.), 10:9 Tomek Pauer (121. i.E.), 9:9 Arne Exner (121. i.E.), 8:9 Hakim Traoré (121. i.E.), 8:8 Marian Kunze (121. i.E.), 7:8 Saikouba Manneh (121. i.E.), 7:7 Max Ratzeburg (121. i.E.), 6:7 Simon James (121. i.E.), 6:6 Nicolas Eiter (121. i.E.), 6:5 Tjark Dörr (121. i.E.), 5:5 Per Lasse Schmidt (121. i.E.), 4:5 Patrick Greten (121. i.E.), 4:4 Nico Hübner (121. i.E.), 3:4 Marcos Alvarez (121. i.E.)

Besondere Vorkommnisse: Leon Perera (Lüneburger Sport-Klub Hansa) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.). Wilson Alex Pinto Coelho Junior (Lüneburger Sport-Klub Hansa) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Nils Böhmann (121.). Philipp Schmidt (TuS Bersenbrück) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Arne Exner (121.). Maik Emmrich (TuS Bersenbrück) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Arne Exner (121.). Connor Rohra (TuS Bersenbrück) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Arne Exner (121.).