Historisches Duell: Optik Rathenow empfängt den 1. FC Union Berlin

Das sportliche Kräfteverhältnis oder die wirtschaftliche Favoritenstellung müssen bei diesem Aufeinanderreffen nicht genauer erörtert werden. Obwohl die Partie formal als Vorbereitung auf die kommende Oberligasaison dient, rückt dieser Zweck am Wochenende spürbar in den Hintergrund. Es herrscht eine große Vorfreude im Umfeld des Vereins. In der Pressemitteilung des Vereins wird Trainer Ingo Kahlisch wie folgt zitiert: „Das ist nicht einfach ein Testspiel für den FSV Optik, das ist ein Event für alle sportbegeisterten Rathenower“.

Hinsichtlich der personellen Besetzung lassen sich im Vorfeld keine konkreten Angaben machen. Es gilt als sicher, dass auf Seiten der Gastgeber wieder mehrere Testspieler die Chance erhalten werden, sich zu zeigen. Der aktuelle Kader befindet sich ohnehin in Bewegung. Die Vereinsverantwortlichen sehen darin jedoch kein Problem; viel wichtiger war laut der Mitteilung des Vereins Mauro Lustrinellis. Auch bei den Gästen steht das finale Gefüge noch nicht fest, da die Berliner erst in dieser Woche ihre Vorbereitung offiziell aufgenommen haben.

Der sommerliche Fahrplan des Bundesligisten

Dass der Gast aus Köpenick zu diesem frühen Zeitpunkt im Havelland antritt, liegt auch am veränderten Rahmenterminplan des Profifußballs. Aufgrund der Weltmeisterschaft startet die höchste deutsche Spielklasse erst am letzten Augustwochenende in die neue Spielzeit. Für den Erstligisten beginnt die Saison dann mit einem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Die Partie in Rathenow dient den Gästen somit als eine der ersten wichtigen Standortsbestimmungen in einer ausgedehnten Sommerphase.

Ein glücklicher Festtag zum Vereinsjubiläum

Das primäre Ziel des Wochenendes liegt ganz im feierlichen Charakter der Begegnung, die im Rahmen des Vereinsjubiläums von Optik Rathenow ausgetragen wird. Die Veranstaltung hat ihren Zweck erfüllt, wenn nach dem Schlusspfiff am morgigen Samstag die Spieler, die Vereinsverantwortlichen und die Fans beider Mannschaften gleichermaßen glücklich mit dem Tag sind. Wer sich spontan für einen Besuch entscheidet, erhält Stehplatzkarten für 15 Euro sowohl am Heim- als auch am Gästeeingang, während Kinder bis zu einem Alter von 6 Jahren freien Eintritt genießen.