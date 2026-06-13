Historisches Double: Zülpich feiert Pokalsieg nach Party-Wochen

Nach 2024 sicherte sich TuS Chlodwig Zülpich erneut den Kreispokal. – Foto: Verein

Der TuS Chlodwig Zülpich schwimmt weiter auf einer Erfolgswelle. Nach dem Gewinn der Meisterschaft in der Landesliga 2 am letzten Spieltag gegen Hürth und dem Aufstieg in die Mittelrheinliga, machte die Mannschaft von Trainer David Sasse nun auch den Pokalsieg im Kreis Euskirchen perfekt. In einem umkämpften Endspiel bezwang der Favorit den Bezirksligisten SV Rhenania Bessenich knapp mit 3:2. Für Bessenich, das die Saison auf dem zwölften Platz der Bezirksliga 3 beendete, bedeutete die Niederlage wie schon im Vorjahr ein denkbar knappes und schmerzhaftes Scheitern kurz vor dem Titelgewinn.

Dass der Favorit im ersten Durchgang sichtlich gehemmt wirkte, kam für Zülpich-Trainer David Sasse indes nicht von ungefähr. Er gab nach dem Abpfiff einen Einblick in die feuchtfröhlichen vergangenen Tage seiner Mannschaft: „Wir sind jetzt seit zwei Wochen am Feiern. Nach Eilendorf haben wir hier gefeiert, am Montag direkt noch mal. Am Dienstag haben wir den Alkohol ausgeschwitzt, danach aber auch wieder Bier getrunken und Pizza bestellt. Dann sind wir in das letzte Highlight-Spiel vor 700 Zuschauern gegen Hürth gegangen, gewinnen das Ding und haben natürlich wieder gefeiert. Am Dienstag stand dann das Kennenlern-Training mit den Neuen an, und am Donnerstag haben wir noch mal versucht, eine normale Einheit zu absolvieren. Aber ich muss einfach ehrlich sagen: Die Luft ist komplett raus. Genau so sind wir in der ersten Halbzeit auch aufgetreten.“

Es entwickelte sich eine intensive Partie, in der der Außenseiter den besseren Start erwischte. „Es ist echt enttäuschend. Aus meiner Sicht waren wir in der ersten Hälfte über weite Strecken klar die bessere Mannschaft und haben sehr gut gespielt“, bilanzierte Celik später den ersten Durchgang. Seine Mannschaft belohnte sich in der 18. Spielminute: Nach einer präzisen Flanke von Manuel Macherey war Deniz-Can Isitmen zur Stelle und vollstreckte zur verdienten 1:0-Führung für Bessenich.

Entsprechend deutlich fiel Sasses Kabinenansprache aus, wie er unumwunden zugab: „In der Halbzeit habe ich der Mannschaft nur gesagt: ‚Strafft euch! Die erste Halbzeit war eine absolute Blamage. So dürfen wir einfach nicht auftreten, völlig egal, wie das Spiel am Ende ausgeht.‘“ Zudem zollte er der Leistung des Gegners großen Respekt, der ihn kalt erwischt hatte: „Ein großes Kompliment an den Gegner. Die haben uns das Leben unheimlich schwer gemacht, waren super eingestellt und hatten ein gutes Umschaltspiel. Mir hat Oliver Schäfer extrem gut gefallen. Den Jungen würde ich gerne nächstes Jahr holen. Der soll noch ein Jahr Bezirksliga spielen, aber dann kann er absolut seine Chance in der Oberliga kriegen – hoffentlich dann noch bei uns. Auf jeden Fall hat er das Zeug, den Sprung zu schaffen." Sasse hatte eigentlich vor zwei Protagonisten der Bessenicher besonders gewart: "Manuel Macherey bringt die Flanke, und Deniz-Can Isitmen – der im Winter noch bei mir im Probetraining war – macht das Tor. Genau die zwei sind an den Toren beteiligt.“

Celik: "Hätten eigentlich das 2:0 machen müssen"

Die zweite Halbzeit begann direkt mit einem Paukenschlag, als Bessenich die große Gelegenheit verpasste, die Führung auszubauen. „In der zweiten Hälfte hätten wir eigentlich direkt das 2:0 machen müssen – wir hatten eine hochkarätige Chance, und im direkten Anschluss kassieren wir durch einen Konter leider das 1:1“, ärgerte sich Celik über die Schlüsselszene des Spiels. Fast im Gegenzug schlug der Landesligist nämlich eiskalt zu: Der eingewechselte Luca Ohrem markierte in der 46. Minute den Ausgleich. Zülpich gewann nun an Oberwasser und drehte das Spiel in der 60. Minute komplett, als der ebenfalls eingewechselte Constantin Pennartz nach einem Standard zum 1:2 traf. Die Rhenania bewies jedoch Moral und schlug umgehend zurück. „Wir kommen danach aber noch mal richtig stark zurück und machen das 2:2“, beschrieb Celik die folgende Phase, in der erneut Isitmen (63.) einnetzte. Sasse hob später die Bedeutung seiner personellen Rochaden hervor: „Ich finde, dass wir mit Berekoven und Pennartz dann super Einwechslungen hatten, die beiden machen auch die Tore. Am Ende war es noch wichtig, dass Johannes Püllen und Felix Faure kamen, die uns defensiv stabilisiert haben.“

Die Entscheidung in diesem packenden Pokalfight fiel schließlich kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit durch einen ruhenden Ball. Nico Berekoven verwandelte in der 86. Minute einen Freistop direkt ins kurze Eck zum 3:2-Endstand für den TuS Chlodwig Zülpich. „Am Ende fangen wir uns leider wieder ein Gegentor durch einen Standard, den die Zülpicher direkt verwandeln und damit das 3:2 machen“, konstatierte Celik enttäuscht, zog aber dennoch ein stolzes Fazit: „Ich bin unheimlich stolz auf die Truppe. Wir haben gut gespielt, jeder war voll auf dem Punkt da und wir haben echt unendlich viele Meter auf dem Platz gelassen. Wir haben es am Ende leider wieder nicht geschafft, den Pokal zu holen, aber im Großen und Ganzen können wir mit unserer Leistung absolut zufrieden sein. Es war definitiv mehr drin, aber es ist jetzt, wie es ist. Wir blicken nach vorne und hoffen, dass wir nächstes Jahr wieder im Finale stehen, um das dann wieder wettzumachen.“

Mit 50 Mann nach Mallorca

Sasse sah den glücklichen Erfolg am Ende pragmatisch und richtete den Blick bereits auf die nächste Party-Etappe: „Im Finale geht es am Ende nur darum, das Ding zu gewinnen. Da geht es nicht um eine Gala-Show oder darum, schön zu spielen. Heute zählte ganz klar nur der Sieg. Das haben wir geschafft und ich finde es unter dem Strich auch verdient. Noch mal ein Riesenkompliment an die Bessenicher." Nun geht es für den Double-Sieger weiter mit den Feierlichkeiten. "Heute wird natürlich direkt weitergefeiert. Am Donnerstag fliegen wir dann mit fast 50 Leuten vom TuS Zülpich nach Mallorca – die Erste, die Zweite und ein paar Jungs von der Dritten sind auch dabei. Nach 40 Jahren sind wir wieder aufgestiegen, das ist einfach unglaublich. Auf Malle werden wir das Ganze jetzt zu Ende feiern. Gefühlt haben wir in der Summe dreieinhalb Wochen durchgefeiert. Ich bin aber auch froh, wenn danach erst mal Pause ist. Dann mache ich mein Handy für drei Wochen komplett aus. Man muss den Akku jetzt erst mal wieder aufladen“, so Sasse abschließend.