Historisches Debakel beim neuen Meister

Eine böse Abfuhr bekam die SGM beim SBV Baustetten, der sich damit vor stimmungsvoller Kulisse vorzeitig den Meistertitel und den Wiederaufstieg in die Bezirksliga sicherte. Die SGM musste dabei auf zahlreiche Stammspieler verzichten und diente dem neuen Meister allenfalls als nahezu wehrloser Sparringspartner.

Schon nach drei Minuten nahm das Unheil seinen Lauf, als man wieder einmal nach einem Eckball den ersten Gegentreffer kassierte. In der Folgezeit wurde die zu oft weit aufgerückte Gästeabwehr von den entfesselt aufspielenden Gastgeber nach Belieben überrannt und so schraubten sie das Ergebnis bis zur Pause auf 4:0. Die SGM trat nur einmal offensiv in Erscheinung, dabei konnte sich Robin Butscher aber nicht gegen den Torhüter durchsetzen. Nicht besser wurde es im zweiten Durchgang, bei der man nach gleichem Muster nochmals vier Buden schlucken musste. Das bittere Endergebnis war damit die höchste Pflichtspielniederlage in der Geschichte der SGM.