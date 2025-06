Historisches 14:1 des TSV Wustrau, SpG Lunow/Oderberg siegt 8:0

In der Kreisoberliga Prignitz/Ruppin und in der Uckermarkliga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

SG Stahl Wittstock – SV Blumenthal-Grabow 1:3

Vor 120 Zuschauern erwischte Wittstock einen Start nach Maß durch Marvin Hahn (11.). Doch Marvin Krause glich schnell aus (15.). In der zweiten Hälfte drehte Blumenthal die Partie: Jens Alms traf in der 77. Minute zur Führung, ehe Florian Süßmann in der 89. Minute alles klarmachte. Die Gelb-Rote Karte für Jannes Langerwisch (56.) schwächte die Hausherren zusätzlich.

SV Prignitz-Maulbeerwalde – BSV Schwarz-Weiß Zaatzke 1949 2:1

Oliver Schulz brachte Prignitz früh in Führung (6.), doch Stephan Lothar Manfred Obst glich in der 87. Minute für Zaatzke aus. In einer dramatischen Nachspielzeit war es erneut Schulz, der in der 90.+7 den Siegtreffer markierte.