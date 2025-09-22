Historisches 11:0 des OFK Beograd Stuttgart, VfB Neckarrems mit 8:2

SC Stammheim – OFK Beograd Stuttgart 0:11

Ein Spiel, das in die Vereinsgeschichte des OFK Beograd Stuttgart eingehen wird: Mit einem 11:0-Auswärtssieg ließen die Gäste dem SC Stammheim nicht den Hauch einer Chance. Schon früh eröffnete Nikola Marko Sijakovic in der 14. Minute das Torfestival. Nur zwei Minuten später erhöhte Nikola Lakovic, ehe Nemanja Buzdum (22.) und erneut Nikola Lakovic (24.) auf 4:0 stellten. Kurz vor der Pause traf Nikola Marko Sijakovic in der 44. Minute, ehe Nemanja Buzdum direkt danach (45.) den Halbzeitstand von 6:0 markierte. Auch nach der Pause spielten sich die Gäste in einen Rausch: Nikola Marko Sijakovic erzielte in der 60. Minute sein drittes Tor. Dann schlug Marko Renner doppelt zu (78., 81.), bevor Bane Stojkovic (89.) und Nedeljko Trivunovic (90.) den historischen 11:0-Kantersieg perfekt machten.

SSV Zuffenhausen – SG Weilimdorf 3:1

Vor 100 Zuschauern entwickelte sich eine packende zweite Halbzeit. Jon Jakob Lauser brachte den SSV Zuffenhausen in der 60. Minute in Führung, doch nur fünf Minuten später glich Martin Schdanowitsch für die SG Weilimdorf aus. Zuffenhausen reagierte jedoch stark: Dennis Klose traf in der 78. Minute zum 2:1, ehe Orhun Öztürk in der 83. Minute den Endstand von 3:1 besiegelte.

SV Prag Stuttgart – TB Untertürkheim 7:0

Ein beeindruckender Auftritt des SV Prag Stuttgart: Henry König eröffnete mit einem Doppelpack in der 22. und 31. Minute. Nach der Pause setzte Otis Raiser mit zwei Treffern (47., 56.) nach. In der Schlussphase bauten Niklas Geiger (73., 83.) und Henri Rösch (90.) das Ergebnis auf ein deutliches 7:0 aus.

TSV Uhlbach – Sportvg Feuerbach 5:2

Die Partie war ein Spektakel mit zwei völlig unterschiedlichen Hälften. Marc Kevin Thöne (13.) und Lenny Metzger (34.) stellten früh auf 2:0, ehe Lenis Eboni direkt nach der Pause (46.) das 3:0 markierte. Doch Luca Lombardi (48.) und Jose Martinez (50.) brachten die Gäste aus Feuerbach schnell zurück ins Spiel. Am Ende setzte Uhlbach noch einmal nach: Joshua Menger (82.) und erneut Marc Kevin Thöne (90.) stellten den 5:2-Erfolg sicher.

TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 – TV Zazenhausen 5:0

Die Gastgeber legten einen Traumstart hin, als Daniel Weiß schon in der 3. Minute zur Führung traf. Fabiano Gugjolli erhöhte in der 36. Minute, ehe Ismet Alkan (56.) nachlegte. Erneut Fabiano Gugjolli (81.) und Marco Kreidl (90.) sorgten schließlich für einen klaren 5:0-Heimsieg.

SportKultur Stuttgart – SG Stuttgart West 1:1

Ein Duell auf Augenhöhe: Mert Korkmaz brachte SportKultur Stuttgart in der 10. Minute früh in Führung. Doch die Gäste gaben nicht auf und Noah Blaser erzielte in der 75. Minute den verdienten Ausgleich. Beide Teams trennten sich mit 1:1.

TSV Mühlhausen/Stuttgart – TV89 Zuffenhausen 1:5

Die Gäste dominierten mit ihrer Offensivkraft. Sergio Mavinga eröffnete in der 27. Minute und legte nach dem Ausgleich von Marcel Fidler (55.) in der 63. Minute erneut nach. Danach entschieden Andre Videira Teixeira (72.), Mehmet Kuzu (79.) und Sahin Karaoglan (86.) die Partie klar zugunsten des TV89 Zuffenhausen.

Türkspor Stuttgart – TSV Weilimdorf II 3:1

Ein überzeugender Auftritt des Türkspor Stuttgart: Elmedin Sovtić traf in der 15. Minute zum 1:0, doch Fadel Boukari glich sieben Minuten später aus. Kurz vor der Pause stellte Isa Bozkurt in der 39. Minute auf 2:1. In der 85. Minute sorgte Ali Delgir mit seinem Treffer für die endgültige Entscheidung.