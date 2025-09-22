 2025-09-22T14:30:02.114Z

Allgemeines
Historisches 11:0 des OFK Beograd Stuttgart, VfB Neckarrems mit 8:2

Was war in den Staffeln der Kreisliga A in den Bezirken Stuttgart/Böblingen und Enz/Murr los?

In den Staffeln der Kreisliga A der Bezirke Stuttgart/Böblingen und Enz/Murr war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Bezirk Stuttgart/Böblingen

Kreisliga A1:

SC Stammheim – OFK Beograd Stuttgart 0:11
Ein Spiel, das in die Vereinsgeschichte des OFK Beograd Stuttgart eingehen wird: Mit einem 11:0-Auswärtssieg ließen die Gäste dem SC Stammheim nicht den Hauch einer Chance. Schon früh eröffnete Nikola Marko Sijakovic in der 14. Minute das Torfestival. Nur zwei Minuten später erhöhte Nikola Lakovic, ehe Nemanja Buzdum (22.) und erneut Nikola Lakovic (24.) auf 4:0 stellten. Kurz vor der Pause traf Nikola Marko Sijakovic in der 44. Minute, ehe Nemanja Buzdum direkt danach (45.) den Halbzeitstand von 6:0 markierte. Auch nach der Pause spielten sich die Gäste in einen Rausch: Nikola Marko Sijakovic erzielte in der 60. Minute sein drittes Tor. Dann schlug Marko Renner doppelt zu (78., 81.), bevor Bane Stojkovic (89.) und Nedeljko Trivunovic (90.) den historischen 11:0-Kantersieg perfekt machten.

SSV Zuffenhausen – SG Weilimdorf 3:1
Vor 100 Zuschauern entwickelte sich eine packende zweite Halbzeit. Jon Jakob Lauser brachte den SSV Zuffenhausen in der 60. Minute in Führung, doch nur fünf Minuten später glich Martin Schdanowitsch für die SG Weilimdorf aus. Zuffenhausen reagierte jedoch stark: Dennis Klose traf in der 78. Minute zum 2:1, ehe Orhun Öztürk in der 83. Minute den Endstand von 3:1 besiegelte.

SV Prag Stuttgart – TB Untertürkheim 7:0
Ein beeindruckender Auftritt des SV Prag Stuttgart: Henry König eröffnete mit einem Doppelpack in der 22. und 31. Minute. Nach der Pause setzte Otis Raiser mit zwei Treffern (47., 56.) nach. In der Schlussphase bauten Niklas Geiger (73., 83.) und Henri Rösch (90.) das Ergebnis auf ein deutliches 7:0 aus.

TSV Uhlbach – Sportvg Feuerbach 5:2
Die Partie war ein Spektakel mit zwei völlig unterschiedlichen Hälften. Marc Kevin Thöne (13.) und Lenny Metzger (34.) stellten früh auf 2:0, ehe Lenis Eboni direkt nach der Pause (46.) das 3:0 markierte. Doch Luca Lombardi (48.) und Jose Martinez (50.) brachten die Gäste aus Feuerbach schnell zurück ins Spiel. Am Ende setzte Uhlbach noch einmal nach: Joshua Menger (82.) und erneut Marc Kevin Thöne (90.) stellten den 5:2-Erfolg sicher.

TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 – TV Zazenhausen 5:0
Die Gastgeber legten einen Traumstart hin, als Daniel Weiß schon in der 3. Minute zur Führung traf. Fabiano Gugjolli erhöhte in der 36. Minute, ehe Ismet Alkan (56.) nachlegte. Erneut Fabiano Gugjolli (81.) und Marco Kreidl (90.) sorgten schließlich für einen klaren 5:0-Heimsieg.

SportKultur Stuttgart – SG Stuttgart West 1:1
Ein Duell auf Augenhöhe: Mert Korkmaz brachte SportKultur Stuttgart in der 10. Minute früh in Führung. Doch die Gäste gaben nicht auf und Noah Blaser erzielte in der 75. Minute den verdienten Ausgleich. Beide Teams trennten sich mit 1:1.

TSV Mühlhausen/Stuttgart – TV89 Zuffenhausen 1:5
Die Gäste dominierten mit ihrer Offensivkraft. Sergio Mavinga eröffnete in der 27. Minute und legte nach dem Ausgleich von Marcel Fidler (55.) in der 63. Minute erneut nach. Danach entschieden Andre Videira Teixeira (72.), Mehmet Kuzu (79.) und Sahin Karaoglan (86.) die Partie klar zugunsten des TV89 Zuffenhausen.

Türkspor Stuttgart – TSV Weilimdorf II 3:1
Ein überzeugender Auftritt des Türkspor Stuttgart: Elmedin Sovtić traf in der 15. Minute zum 1:0, doch Fadel Boukari glich sieben Minuten später aus. Kurz vor der Pause stellte Isa Bozkurt in der 39. Minute auf 2:1. In der 85. Minute sorgte Ali Delgir mit seinem Treffer für die endgültige Entscheidung.

Kreisliga A2:

SV Vaihingen II – TV Kemnat 4:1
Vor 75 Zuschauern sah es zunächst nach einer Überraschung aus, als Liam Kovacevic in der 50. Minute den TV Kemnat in Führung brachte. Doch die Antwort des SV Vaihingen II ließ nicht lange auf sich warten: Nur sechs Minuten später traf Toluwani Dreher-Adenuga zum Ausgleich. Danach übernahmen die Hausherren die Kontrolle. Marcel Kousol brachte sie in der 69. Minute erstmals in Front, ehe erneut Toluwani Dreher-Adenuga in der 73. Minute nachlegte. Den Schlusspunkt setzte Tom Irion in der 78. Minute zum 4:1-Heimsieg.

KV Plieningen – MK Makedonija Stuttgart 1:1
Lange sah es so aus, als würde KV Plieningen die Punkte behalten. Louay Salem traf in der 66. Minute zur Führung. Doch die Gäste gaben nicht auf und wurden in der Nachspielzeit belohnt: Danilo Mihajlovic erzielte in der 90. Minute den späten Ausgleich für MK Makedonija Stuttgart.

KF Kosova Bernhausen – SpVgg 1887 Möhringen 4:1
Schon in der 12. Minute stellte Artor Makaj die Weichen für den KF Kosova Bernhausen. Zwar glich Nils Munz in der 24. Minute für die Gäste aus, doch noch vor der Pause traf Elvis Hysenaj in der 41. Minute zur erneuten Führung. Nach dem Seitenwechsel baute Dardan Aliu den Vorsprung mit einem Doppelpack (63., 90.) aus und sicherte seinem Team einen klaren 4:1-Erfolg.

TSV Heumaden – FSV Waldebene Stuttgart Ost 1:3
Die Gastgeber legten mit Michele Maimone in der 29. Minute stark vor, doch dann übernahm Andreii Shamenko die Bühne. Mit einem Doppelschlag in der 36. und 37. Minute drehte er die Partie innerhalb von Sekunden. In der 74. Minute machte er seinen Hattrick perfekt und besiegelte den 3:1-Auswärtserfolg des FSV Waldebene Stuttgart Ost.

GFV Ermis Metanastis Stuttgart – Sportfreunde Stuttgart 3:1
Nach einer Stunde nahm das Spiel richtig Fahrt auf. Vladimiros Gkiagkiaev verwandelte in der 69. Minute einen Foulelfmeter zur Führung. Kurz darauf legte Silvio Tsiapi in der 73. Minute nach. Die Gäste kamen durch Mattis Amann in der 84. Minute noch einmal heran, doch Aslan Sakoli sorgte in der 88. Minute für die endgültige Entscheidung.

ABV Stuttgart – SV Sillenbuch 3:1
Der SV Sillenbuch erwischte den besseren Start: Niklas Gerber traf bereits in der 7. Minute. Doch die Gastgeber drehten die Partie noch vor der Pause. Benedict Baumgartner erzielte in der 42. Minute den Ausgleich, ehe Luca Roth in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+5) das 2:1 nachlegte. Marcel Hummel setzte in der 79. Minute den Schlusspunkt zum 3:1 für ABV Stuttgart.

SpVgg Stetten/Filder – SV Hoffeld 3:2
Die Zuschauer sahen eine turbulente Anfangsphase. Tobias Hock (10.) und Deniz Yalcin (17.) brachten die SpVgg Stetten/Filder früh mit 2:0 in Führung. Ali Younis verkürzte in der 23. Minute, doch erneut Tobias Hock stellte in der 38. Minute den alten Abstand her. Hans Fakner sorgte mit seinem Treffer in der 59. Minute nochmals für Spannung, doch am Ende blieb es beim knappen 3:2-Heimerfolg.

FV Germania Degerloch – TSV Rohr Stuttgart 2:1
In einer spannenden Schlussphase jubelte der FV Germania Degerloch. Zunächst hatte Marvin Kuhn in der 42. Minute für die Führung gesorgt, doch Linus Zuber glich in der 84. Minute für den TSV Rohr Stuttgart aus. Nur eine Minute später antwortete Emil Scheuermann eiskalt und stellte in der 85. Minute den 2:1-Endstand her.

Kreisliga A3:

GSV Maichingen II – Türk. SV Herrenberg 0:3
Der Türk. SV Herrenberg trat auswärts souverän auf und nahm die Punkte verdient mit. In der 30. Minute brachte Mert Köse die Gäste in Führung, bevor Oguz Yüksel nur neun Minuten später nachlegte. Mit dem 2:0 im Rücken kontrollierte Herrenberg das Spiel, und Noah Lukic machte in der 59. Minute mit dem 3:0 den Deckel drauf.

Spvgg Aidlingen – Spvgg. Holzgerlingen II 3:3
Die Zuschauer erlebten ein packendes Remis mit spätem Drama. Philipp Roll stellte bereits in der 8. Minute auf 1:0, ehe Rouven Ludwig in der 53. Minute erhöhte. Doch Holzgerlingen gab nicht auf: Alessandro Hasler verkürzte in der 75. Minute, bevor Peter Steimle nur drei Minuten später wieder für Aidlingen traf. In der Schlussphase kam Spannung auf – Danilo Radatti traf in der 83. Minute, und in der Nachspielzeit verwandelte Marvin Jilg in der 90.+1 Minute einen Foulelfmeter zum 3:3-Endstand.

SV Oberjesingen – TSV Waldenbuch 1:2
Der TSV Waldenbuch legte stark los: Bereits in der 6. Minute brachte Mert Bektas sein Team in Führung. Patrick Neumann erhöhte in der 71. Minute auf 2:0. Kurz darauf schwächte Philipp Schott den TSV Waldenbuch durch eine Rote Karte in der 78. Minute. Dies gab den Hausherren Auftrieb, und Dominik Stojcevic verkürzte in der 87. Minute auf 1:2. Doch trotz Unterzahl brachte Waldenbuch den Sieg ins Ziel.

SV Böblingen II – TSV Schönaich 0:5
Eine klare Sache: Schon in der 5. Minute eröffnete Azim Karayel das Schützenfest. Er legte in der 33. und 43. Minute nach und schnürte damit einen lupenreinen Hattrick. Dazwischen traf sein Bruder Ilyas Karayel in der 38. Minute. Niklas Mayer setzte in der 49. Minute den Schlusspunkt zum deutlichen 5:0-Erfolg des TSV Schönaich.

VfL Sindelfingen II – TV Altdorf 1:3
Früh ging es hin und her: Luca Zipperer traf in der 8. Minute für Altdorf, Arbes Bytyci glich nur eine Minute später für Sindelfingen aus. In der zweiten Hälfte schlug erneut Luca Zipperer zu (59.), ehe Ajosha Knosp in der 77. Minute alles klar machte. Ein Auswärtssieg für den TV Altdorf.

TV Gültstein – TSV Kuppingen 2:2
Ein kurioses Spiel mit gleich zwei Eigentoren: Lukas Eckl traf in der 13. Minute ins eigene Netz, Jonas Lutz wiederholte dies in der 30. Minute – 0:2 aus Sicht von Gültstein. Doch die Gastgeber gaben nicht auf. Fabian Dengler verkürzte in der 79. Minute, und Jan Egeler erlöste sein Team in der 90. Minute mit dem umjubelten 2:2-Ausgleich.

FSV Deufringen – SV Magstadt 6:1
Zunächst überraschte der SV Magstadt, als Egon Werner Kuczora in der 9. Minute zur Führung traf. Doch danach spielte nur noch Deufringen: Oliver Ries glich in der 32. Minute aus, und Samet Öztürk drehte mit einem Doppelschlag (41., 43.) die Partie, bevor er in der 45. Minute seinen Hattrick perfekt machte. Kurz nach der Pause erhöhte Jens Kschischek in der 48. Minute, und Timo Kschischek setzte in der 70. Minute den Schlusspunkt zum klaren 6:1-Heimsieg.

Bezirk Enz/Murr

Kreisliga A1:

GSV Pleidelsheim II – SV Salamander Kornwestheim II 1:2
Die Partie war von Beginn an eng umkämpft. Paul Pacholak brachte die Gäste in der 28. Minute in Führung. Nach der Pause nutzte Jonathan Pasternak in der 52. Minute einen Foulelfmeter zum 1:1-Ausgleich. Doch nur drei Minuten später verwandelte Max Mäule ebenfalls einen Strafstoß und stellte in der 55. Minute auf 2:1 für Kornwestheim, das diesen Vorsprung bis zum Ende verteidigte.

VfB Tamm – FV Dersimspor Ludwigsburg 2:1
Die Gäste gingen in der 24. Minute durch Georg Barimah in Führung. Doch der VfB Tamm reagierte schnell: Thomas Hug glich in der 31. Minute aus. Bereits sechs Minuten später drehte Gianluca Cervone das Spiel mit seinem Treffer zum 2:1. In der zweiten Hälfte ließ Tamm nichts mehr anbrennen und sicherte sich den Heimsieg.

Türk. SC Kornwestheim – TSV Asperg 4:3
Ein echtes Spektakel entwickelte sich nach der Pause. Zunächst traf Ferhat Saricam in der 46. Minute für Asperg, ehe Carmine Pescione sechs Minuten später ausglich. Sven Schreyer stellte in der 59. Minute auf 1:2, und erneut Ferhat Saricam erhöhte in der 68. Minute per Foulelfmeter auf 1:3. Doch dann kam die große Show von Carmine Pescione: In der 83. Minute verkürzte er, in der 90. Minute glich er aus – und in derselben Minute erzielte er auch noch das 4:3 und krönte sich damit zum gefeierten Matchwinner.

SKV Eglosheim – SG Hochberg/Hochdorf 1:2
Murat Dincer brachte die Gastgeber in der 10. Minute per Foulelfmeter in Führung. Moritz Lange glich in der 32. Minute aus. Als vieles auf ein Remis hindeutete, schlug Dennis Eichhorn in der 90. Minute zu und sicherte den Gästen den späten 2:1-Auswärtssieg.

TSV 1899 Benningen – GSV Erdmannhausen 4:4
Ein Torfestival boten beide Mannschaften. Schon in der 2. Minute traf Fynn Matter für Erdmannhausen, doch Angelo de Capua glich in der 31. Minute aus. Benjamin Clar drehte die Partie in der 51. Minute, ehe Nick Rath in der 65. Minute für den Ausgleich sorgte. Danach legte Erdmannhausen durch Dennis Shala (77.) und Lars Brockstedt (88.) zum 2:4 nach. Doch Benningen gab nicht auf: Felix Lagershausen (90.) und Kim Martin Haagen (90.) sorgten in einer dramatischen Schlussphase für das 4:4-Unentschieden.

SGV Murr – TSV Affalterbach 3:1
Giuseppe Lovaglio brachte die Gäste in der 53. Minute in Front. Doch Murr zeigte Moral: Michael Winkle glich in der 58. Minute aus. Danach übernahm Christian Krauss die Hauptrolle: Mit seinen Treffern in der 68. und 73. Minute drehte er das Spiel endgültig und machte den 3:1-Sieg perfekt.

GSV Höpfigheim – FSV Oßweil 2:1
Tim Wägerle brachte die Hausherren in der 20. Minute früh in Führung. Nach gut einer Stunde traf Dustin Bölzle in der 64. Minute per Handelfmeter zum Ausgleich. Doch in der 84. Minute sorgte Christian Kreutter mit dem 2:1 für den umjubelten Siegtreffer des GSV Höpfigheim.

VfB Neckarrems 1913 – TSV Grünbühl 8:2
Ein Torfestival bot sich den 100 Zuschauern. Schon nach 21 Minuten führte Neckarrems durch Treffer von Aron Metzger (3., 21.) und Emanuel Manes (20.) mit 3:0. Tom Staack verkürzte postwendend auf 3:1 (22.), ehe Finn Pedace in der 34. Minute erhöhte. Fabio Coppola traf in der 36. Minute für die Gäste zum 4:2-Halbzeitstand. In der zweiten Hälfte legten die Gastgeber noch einmal nach: David Bauermeister verwandelte in der 49. Minute einen Handelfmeter, Florian Noller traf in der 71. Minute, Florian Scholz in der 90. Minute und erneut David Bauermeister in derselben Minute zum klaren 8:2-Endstand.

Kreisliga A2:

TSV Münchingen II – KSV Renningen 1:0
Ein frühes Tor entschied die Partie zugunsten der Hausherren. Bereits in der 8. Minute brachte Arber Halitjaha den TSV Münchingen II in Führung. Danach entwickelte sich ein kampfbetontes Spiel, doch die Defensive der Gastgeber hielt dem Druck des KSV Renningen stand. Am Ende blieb es beim knappen 1:0-Sieg.

SV Leonberg/Eltingen II – TSV Heimerdingen 1910 II 6:3
Die Zuschauer sahen ein Offensivspektakel. Youssef El-Guerch brachte Leonberg/Eltingen in der 13. Minute in Führung, doch Atakan Celik (21.) und Gezim Nimoni (33.) drehten die Partie zugunsten der Gäste. Nach der Pause schlug Leonberg/Eltingen zurück: Orhan Tekin (56.) glich aus, Jona Trefz (60.) sorgte für das 3:2. Dann legte Youssef El-Guerch nach und schnürte mit Treffern in der 66. und 77. Minute einen Doppelpack zum 5:2. Zwar verkürzte Luka Banas in der 86. Minute noch einmal, doch nur eine Minute später stellte Jona Trefz mit seinem zweiten Treffer den 6:3-Endstand her.

SV Gebersheim – Drita Kosova Kornwestheim 0:2
Vor 55 Zuschauern hielten die Gastgeber lange Zeit gut mit. Doch in der Schlussphase setzten sich die Gäste durch: Muhamet Muzliukaj traf in der 63. Minute zur Führung, sein Bruder Spetim Muzliukaj legte in der 73. Minute das 0:2 nach. Damit entschied Drita Kosova Kornwestheim das Spiel innerhalb von zehn Minuten für sich.

SKV Rutesheim (U23) II – Spvgg Weil der Stadt 5:2
Die Gastgeber legten einen Traumstart hin: Sebastian Häußler traf in der 4. Minute, Ioannis Savvoulidis erhöhte in der 43. Minute, ehe erneut Häußler (45.) noch vor der Pause auf 3:0 stellte. Direkt nach Wiederanpfiff legte Tim Mendler in der 46. Minute nach, Savvoulidis machte in der 56. Minute mit dem 5:0 scheinbar alles klar. Doch die Gäste gaben sich nicht auf: Samet Ceviker verkürzte in der 83. und 90. Minute mit einem Doppelpack auf 5:2. Bitter für ihn: Nur eine Minute vor seinem ersten Treffer scheiterte er mit einem Foulelfmeter an Torwart David Feddersen.

Spvgg Warmbronn – TV Möglingen 4:3
Ein turbulentes Spiel bot sich den Zuschauern in Warmbronn. Mauriz Röckle (30.) und Petrus Glöditzsch (45.) brachten die Hausherren zur Pause mit 2:0 in Führung. Doch nach dem Seitenwechsel schlug Möglingen zurück: Ismetcan Caglayan (59.) und Luca Daniele Marino (76.) glichen aus. Warmbronn antwortete sofort: Morten Sigle stellte mit Treffern in der 79. und 84. Minute auf 4:2. In der Nachspielzeit traf Marcel Gurth noch zum 4:3, doch der Heimsieg blieb bestehen.

TSV Höfingen – TSF Ditzingen 3:0
Eine souveräne Vorstellung zeigten die Hausherren. Kenai Russo eröffnete in der 36. Minute den Torreigen, Gianluca Russo erhöhte in der 57. Minute, und Zinedin Latifovic setzte mit dem 3:0 in der 65. Minute den Schlusspunkt. Höfingen kontrollierte das Spiel über weite Strecken und ließ Ditzingen keine Chance.

TSV Flacht – FC Gerlingen 0:2
Die Gäste gingen früh in Führung: Tim Grötzinger verwandelte in der 2. Minute einen Foulelfmeter zum 0:1. Marvin Mieck legte in der 53. Minute das zweite Tor nach. Gerlingen verteidigte die Führung souverän und brachte den 2:0-Auswärtssieg sicher nach Hause.

Kreisliga A3:

SV Illingen 1906 – TSV Großglattbach 3:1
Ein starker Auftakt legte den Grundstein für den Illinger Erfolg. Bereits in der 7. Minute brachte Aaron Elias Petersen die Gastgeber in Führung. Nur sieben Minuten später erhöhte Zekeriya Tüney auf 2:0. Mit dem 3:0 durch David Engi in der 28. Minute schien die Partie früh entschieden. Zwar gelang Matteo Kazenmaier in der 70. Minute noch der Anschlusstreffer für den TSV Großglattbach, doch am Ende blieb es beim 3:1-Sieg für Illingen.

TSV Ensingen – TSV Kleinglattbach 4:2
Vor 110 Zuschauern entwickelte sich ein intensives Duell. Nicholas Coledan traf schon in der 4. Minute zur Führung für den TSV Ensingen, die Harun Beldek in der 16. Minute ausglich. Nach der Pause übernahmen die Gastgeber das Kommando: Simon Fink verwandelte in der 55. Minute einen Foulelfmeter, Laurin Metzger erhöhte in der 59. Minute und erneut Nicholas Coledan traf in der 73. Minute. Zwar verkürzte Serif Ciftci in der 78. Minute noch einmal, doch die Partie war entschieden. Überschattet wurde das Spiel von einer Roten Karte für Kevin Rückert vom TSV Kleinglattbach in der 86. Minute.

Spvgg Bissingen – FV Kirchheim 3:1
Die Gäste aus Kirchheim erwischten den besseren Start und gingen in der 25. Minute durch Gustavo Wals in Führung. Doch nach dem Seitenwechsel drehte Bissingen auf: Patrick Sedlaczek erzielte in der 71. Minute den Ausgleich, Eros Ciatto brachte die Hausherren in der 79. Minute per Foulelfmeter in Front. Den Schlusspunkt setzte Kevin Deiß in der 87. Minute zum 3:1-Heimsieg.

TSV Enzweihingen – SV Hellas Bietigheim 3:0
Lange blieb es eine ausgeglichene Partie, ehe Cihat Aytac mit einem Doppelschlag in der 60. und 66. Minute die Weichen klar auf Sieg stellte. Juri Grinko besorgte in der 85. Minute den Endstand. Der TSV Enzweihingen überzeugte mit einer starken zweiten Halbzeit und ließ dem Gegner keine Chance.

TSV Bönnigheim – SG Hohenhaslach/Freudental 4:3
Die Zuschauer erlebten ein wahres Torfestival. Früh brachte Marcel Göttfert die Gäste per Foulelfmeter in der 3. Minute in Führung. Doch nach der Pause drehte Bönnigheim die Partie: Noel Häußer (48.), Samuel Wolss (57.) und Marvin Maslowski (60.) stellten auf 3:1. Zwar verkürzte erneut Marcel Göttfert in der 62. Minute per Foulelfmeter, doch Kevin Türk stellte mit dem 4:2 in der 67. Minute den alten Abstand her. Finn Schopper sorgte in der 86. Minute mit dem 4:3 noch einmal für Spannung, doch Bönnigheim rettete den knappen Sieg ins Ziel.

FC Mezopotamya Bietigheim – FV Markgröningen 2:2
In einer umkämpften Begegnung ging der FV Markgröningen in der 38. Minute durch einen verwandelten Foulelfmeter von Oumar Bailo Diallo in Führung. Nach der Pause glich Maximo Sezgi in der 56. Minute aus. Brian Richard brachte die Gäste in der 76. Minute erneut in Front, doch Ozan Kalkan bewahrte den FC Mezopotamya Bietigheim in der 86. Minute mit seinem Treffer zum 2:2 vor der Niederlage.

