Historisches 11:0 des OFK Beograd Stuttgart, VfB Neckarrems mit 8:2

In den Staffeln der Kreisliga A der Bezirke Stuttgart/Böblingen und Enz/Murr war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
Kreisliga A1:
Kreisliga A2:
SV Vaihingen II – TV Kemnat 4:1
Vor 75 Zuschauern sah es zunächst nach einer Überraschung aus, als Liam Kovacevic in der 50. Minute den TV Kemnat in Führung brachte. Doch die Antwort des SV Vaihingen II ließ nicht lange auf sich warten: Nur sechs Minuten später traf Toluwani Dreher-Adenuga zum Ausgleich. Danach übernahmen die Hausherren die Kontrolle. Marcel Kousol brachte sie in der 69. Minute erstmals in Front, ehe erneut Toluwani Dreher-Adenuga in der 73. Minute nachlegte. Den Schlusspunkt setzte Tom Irion in der 78. Minute zum 4:1-Heimsieg.
KV Plieningen – MK Makedonija Stuttgart 1:1
Lange sah es so aus, als würde KV Plieningen die Punkte behalten. Louay Salem traf in der 66. Minute zur Führung. Doch die Gäste gaben nicht auf und wurden in der Nachspielzeit belohnt: Danilo Mihajlovic erzielte in der 90. Minute den späten Ausgleich für MK Makedonija Stuttgart.
KF Kosova Bernhausen – SpVgg 1887 Möhringen 4:1
Schon in der 12. Minute stellte Artor Makaj die Weichen für den KF Kosova Bernhausen. Zwar glich Nils Munz in der 24. Minute für die Gäste aus, doch noch vor der Pause traf Elvis Hysenaj in der 41. Minute zur erneuten Führung. Nach dem Seitenwechsel baute Dardan Aliu den Vorsprung mit einem Doppelpack (63., 90.) aus und sicherte seinem Team einen klaren 4:1-Erfolg.
TSV Heumaden – FSV Waldebene Stuttgart Ost 1:3
Die Gastgeber legten mit Michele Maimone in der 29. Minute stark vor, doch dann übernahm Andreii Shamenko die Bühne. Mit einem Doppelschlag in der 36. und 37. Minute drehte er die Partie innerhalb von Sekunden. In der 74. Minute machte er seinen Hattrick perfekt und besiegelte den 3:1-Auswärtserfolg des FSV Waldebene Stuttgart Ost.
GFV Ermis Metanastis Stuttgart – Sportfreunde Stuttgart 3:1
Nach einer Stunde nahm das Spiel richtig Fahrt auf. Vladimiros Gkiagkiaev verwandelte in der 69. Minute einen Foulelfmeter zur Führung. Kurz darauf legte Silvio Tsiapi in der 73. Minute nach. Die Gäste kamen durch Mattis Amann in der 84. Minute noch einmal heran, doch Aslan Sakoli sorgte in der 88. Minute für die endgültige Entscheidung.
ABV Stuttgart – SV Sillenbuch 3:1
Der SV Sillenbuch erwischte den besseren Start: Niklas Gerber traf bereits in der 7. Minute. Doch die Gastgeber drehten die Partie noch vor der Pause. Benedict Baumgartner erzielte in der 42. Minute den Ausgleich, ehe Luca Roth in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+5) das 2:1 nachlegte. Marcel Hummel setzte in der 79. Minute den Schlusspunkt zum 3:1 für ABV Stuttgart.
SpVgg Stetten/Filder – SV Hoffeld 3:2
Die Zuschauer sahen eine turbulente Anfangsphase. Tobias Hock (10.) und Deniz Yalcin (17.) brachten die SpVgg Stetten/Filder früh mit 2:0 in Führung. Ali Younis verkürzte in der 23. Minute, doch erneut Tobias Hock stellte in der 38. Minute den alten Abstand her. Hans Fakner sorgte mit seinem Treffer in der 59. Minute nochmals für Spannung, doch am Ende blieb es beim knappen 3:2-Heimerfolg.
FV Germania Degerloch – TSV Rohr Stuttgart 2:1
In einer spannenden Schlussphase jubelte der FV Germania Degerloch. Zunächst hatte Marvin Kuhn in der 42. Minute für die Führung gesorgt, doch Linus Zuber glich in der 84. Minute für den TSV Rohr Stuttgart aus. Nur eine Minute später antwortete Emil Scheuermann eiskalt und stellte in der 85. Minute den 2:1-Endstand her.
Kreisliga A3:
GSV Maichingen II – Türk. SV Herrenberg 0:3
Der Türk. SV Herrenberg trat auswärts souverän auf und nahm die Punkte verdient mit. In der 30. Minute brachte Mert Köse die Gäste in Führung, bevor Oguz Yüksel nur neun Minuten später nachlegte. Mit dem 2:0 im Rücken kontrollierte Herrenberg das Spiel, und Noah Lukic machte in der 59. Minute mit dem 3:0 den Deckel drauf.
Spvgg Aidlingen – Spvgg. Holzgerlingen II 3:3
Die Zuschauer erlebten ein packendes Remis mit spätem Drama. Philipp Roll stellte bereits in der 8. Minute auf 1:0, ehe Rouven Ludwig in der 53. Minute erhöhte. Doch Holzgerlingen gab nicht auf: Alessandro Hasler verkürzte in der 75. Minute, bevor Peter Steimle nur drei Minuten später wieder für Aidlingen traf. In der Schlussphase kam Spannung auf – Danilo Radatti traf in der 83. Minute, und in der Nachspielzeit verwandelte Marvin Jilg in der 90.+1 Minute einen Foulelfmeter zum 3:3-Endstand.
SV Oberjesingen – TSV Waldenbuch 1:2
Der TSV Waldenbuch legte stark los: Bereits in der 6. Minute brachte Mert Bektas sein Team in Führung. Patrick Neumann erhöhte in der 71. Minute auf 2:0. Kurz darauf schwächte Philipp Schott den TSV Waldenbuch durch eine Rote Karte in der 78. Minute. Dies gab den Hausherren Auftrieb, und Dominik Stojcevic verkürzte in der 87. Minute auf 1:2. Doch trotz Unterzahl brachte Waldenbuch den Sieg ins Ziel.
SV Böblingen II – TSV Schönaich 0:5
Eine klare Sache: Schon in der 5. Minute eröffnete Azim Karayel das Schützenfest. Er legte in der 33. und 43. Minute nach und schnürte damit einen lupenreinen Hattrick. Dazwischen traf sein Bruder Ilyas Karayel in der 38. Minute. Niklas Mayer setzte in der 49. Minute den Schlusspunkt zum deutlichen 5:0-Erfolg des TSV Schönaich.
VfL Sindelfingen II – TV Altdorf 1:3
Früh ging es hin und her: Luca Zipperer traf in der 8. Minute für Altdorf, Arbes Bytyci glich nur eine Minute später für Sindelfingen aus. In der zweiten Hälfte schlug erneut Luca Zipperer zu (59.), ehe Ajosha Knosp in der 77. Minute alles klar machte. Ein Auswärtssieg für den TV Altdorf.
TV Gültstein – TSV Kuppingen 2:2
Ein kurioses Spiel mit gleich zwei Eigentoren: Lukas Eckl traf in der 13. Minute ins eigene Netz, Jonas Lutz wiederholte dies in der 30. Minute – 0:2 aus Sicht von Gültstein. Doch die Gastgeber gaben nicht auf. Fabian Dengler verkürzte in der 79. Minute, und Jan Egeler erlöste sein Team in der 90. Minute mit dem umjubelten 2:2-Ausgleich.
FSV Deufringen – SV Magstadt 6:1
Zunächst überraschte der SV Magstadt, als Egon Werner Kuczora in der 9. Minute zur Führung traf. Doch danach spielte nur noch Deufringen: Oliver Ries glich in der 32. Minute aus, und Samet Öztürk drehte mit einem Doppelschlag (41., 43.) die Partie, bevor er in der 45. Minute seinen Hattrick perfekt machte. Kurz nach der Pause erhöhte Jens Kschischek in der 48. Minute, und Timo Kschischek setzte in der 70. Minute den Schlusspunkt zum klaren 6:1-Heimsieg.
