Historisches 10:1 von Viktoria Potsdam, FC 98 Hennigsdorf siegt 6:1

Der 3. Spieltag in der Landesliga Nord endete mit deutlichen Ergebnissen, dramatischen Momenten und einem spektakulären Kantersieg. Besonders Viktoria Potsdam setzte ein Ausrufezeichen und steht mit einer Offensivgala an der Tabellenspitze.

Vor 382 Zuschauern erlebte der Aufsteiger Angermünder FC einen gebrauchten Abend. Noch kurz vor der Pause brachte Bartosz Barandowski den Schönower SV in Führung. Zwar gelang Nico Hanse direkt nach Wiederbeginn in der 48. Minute der Ausgleich, doch nur vier Minuten später stellte erneut Bartosz Barandowski mit seinem zweiten Treffer das 2:1 her. Den Schlusspunkt setzte Manuel Thieme in der 74. Minute zum 3:1-Endstand für die Gäste. Für Angermünde wurde es in der 88. Minute noch bitterer, als Marvin Jaskolka mit Gelb-Rot vom Platz musste. ---

Ein Fußball-Drama spielte sich in Zepernick ab. Vor 200 Zuschauern brachte Tom Bittner die Hausherren in der 36. Minute in Führung, ehe Paul Maurer in der 42. Minute sogar auf 2:0 erhöhte. Doch Zehdenick schlug zurück: Kevin Höpfner verkürzte in der 58. Minute, zwei Minuten später traf Süleyman Gül zum Ausgleich. Wieder war es Paul Maurer, der in der 63. Minute zur 3:2-Führung für Zepernick traf. Doch die Gäste gaben nicht auf: Kevin Höpfner glich in der 84. Minute erneut aus. Die Entscheidung fiel erst kurz vor Schluss: Paul Maurer verwandelte in der 89. Minute einen Foulelfmeter. In der 90. Minute schwächte sich Zehdenick, als Robert Wiesner Gelb-Rot sah. ---

In Buckow/Waldsieversdorf blieb es bis zum Ende spannend. Die Gastgeber legten furios los und gingen bereits in der 10. Minute durch Theo Hahn in Führung. Doch der FSV Bernau fand schnell ins Spiel und glich durch Mattis Raschke in der 24. Minute aus. Nach dem Seitenwechsel nutzten die Gäste ihre Chancen besser: Dennis Ulbrich drehte in der 62. Minute die Partie. In der Nachspielzeit machte erneut Mattis Raschke mit seinem Treffer alles klar zum 3:1-Sieg für Bernau. ---

Ein mitreißendes Duell erlebten die 226 Zuschauer in Falkensee. Zwar schockte Mike Weißfuß die Hausherren in der 9. Minute mit dem 0:1 für Bornim, doch die Gastgeber drehten nach der Pause auf. Benedikt Bundschuh glich in der 49. Minute aus, ehe Louis Heinrich in der 75. Minute das 2:1 erzielte. Innerhalb weniger Minuten entschied Robin Schultze die Partie mit einem Doppelschlag in der 78. und 80. Minute. Lasse Eick setzte in der 86. Minute mit dem 5:1 den Schlusspunkt. Bornim beendete die Partie nach Gelb-Roten Karten für Fabian Lenz (60.) und Enrico Freitag (70.) zu neunt. Besonders brisant: Schon in der 43. Minute vergab Robin Schultze einen Elfmeter gegen Keeper Marvin Ortschulka. ---

Vor 99 Zuschauern musste Alt Ruppin eine schmerzhafte Heimniederlage hinnehmen. Preussen Eberswalde nutzte seine Chancen eiskalt und legte mit zwei Treffern binnen vier Minuten die Grundlage. Zunächst traf Maurice Engst in der 35. Minute, ehe Patrice Donald Epale Otto in der 39. Minute auf 0:2 erhöhte. Zwar brachte Luca Wegner Alt Ruppin in der 51. Minute wieder heran, doch die Gäste blieben stabil und sorgten durch Dominik Dawid Boettcher in der 84. Minute für die endgültige Entscheidung. ---

Im Duell setzte Hennigsdorf ein kräftiges Ausrufezeichen. Zwar geriet die Mannschaft nach dem Führungstreffer von Milan Elbe in der 25. Minute früh in Rückstand, doch danach spielte nur noch der Gastgeber. Tobias Völkel glich in der 31. Minute aus, und Maximilian Hinz drehte die Partie mit einem Treffer in der 35. Minute. Noch vor der Pause sorgte Ron Hass in der 45. Minute für die Vorentscheidung. In der zweiten Halbzeit bauten Finn Hieronymi (69.), Sven Donnerhaak (71.) und erneut Tobias Völkel mit einem Foulelfmeter in der 82. Minute den Vorsprung aus. Am Ende jubelte Hennigsdorf über ein deutliches 6:1. ---

Vor 90 Zuschauern präsentierte sich Schwedt souverän und sicherte sich einen klaren Heimsieg. Nach einer torlosen ersten Hälfte entschied die Mannschaft das Spiel innerhalb von 40 Minuten. Christian Staatz eröffnete den Torreigen in der 51. Minute per Foulelfmeter. Szymon Wierzchowski erhöhte mit einem weiteren Strafstoß in der 65. Minute und setzte in der 90. Minute mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt. ---