Historischer WM-Sommer endet dramatisch

Für Ime Okon ist die Weltmeisterschaft 2026 beendet. Der Innenverteidiger von Hannover 96 schied mit Südafrika im Sechzehntelfinale unglücklich gegen Gastgeber Kanada aus. Erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit fiel der entscheidende Treffer zum 0:1-Endstand. Südafrika schreibt Geschichte Nach der Auftaktniederlage gegen Mexiko steigerte sich Südafrika im weiteren Turnierverlauf deutlich. Auf ein 1:1 gegen Tschechien folgte im letzten Gruppenspiel ein umjubelter 1:0-Erfolg gegen Südkorea, durch den sich „Bafana Bafana“ mit vier Punkten den zweiten Platz in Gruppe A sicherte.

Damit zog Südafrika erstmals überhaupt in die K.-o.-Phase einer Fußball-Weltmeisterschaft ein. Gegen Kanada fehlten anschließend nur wenige Augenblicke zum Einzug ins Achtelfinale, ehe Stephen Eustaquio in der Nachspielzeit den Gastgeber erlöste. Für Okon verlief das Turnier persönlich äußerst erfolgreich. Der 22-Jährige gehörte in allen vier Begegnungen zur Startelf und stand über die komplette Spielzeit auf dem Platz. Auch eine taktische Umstellung von einer Dreier- auf eine Viererkette änderte nichts an seinem Stammplatz.