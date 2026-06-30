Historischer WM-Sommer endet dramatisch

Für Ime Okon ist die Weltmeisterschaft 2026 beendet. Der Innenverteidiger von Hannover 96 schied mit Südafrika im Sechzehntelfinale unglücklich gegen Gastgeber Kanada aus. Erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit fiel der entscheidende Treffer zum 0:1-Endstand.
Südafrika schreibt Geschichte
Nach der Auftaktniederlage gegen Mexiko steigerte sich Südafrika im weiteren Turnierverlauf deutlich. Auf ein 1:1 gegen Tschechien folgte im letzten Gruppenspiel ein umjubelter 1:0-Erfolg gegen Südkorea, durch den sich „Bafana Bafana“ mit vier Punkten den zweiten Platz in Gruppe A sicherte.
Damit zog Südafrika erstmals überhaupt in die K.-o.-Phase einer Fußball-Weltmeisterschaft ein. Gegen Kanada fehlten anschließend nur wenige Augenblicke zum Einzug ins Achtelfinale, ehe Stephen Eustaquio in der Nachspielzeit den Gastgeber erlöste.
Für Okon verlief das Turnier persönlich äußerst erfolgreich. Der 22-Jährige gehörte in allen vier Begegnungen zur Startelf und stand über die komplette Spielzeit auf dem Platz. Auch eine taktische Umstellung von einer Dreier- auf eine Viererkette änderte nichts an seinem Stammplatz.
Mit einer durchschnittlichen Passquote von 92 Prozent überzeugte der Innenverteidiger zudem auch statistisch und bestätigte seine starke Entwicklung auf internationaler Bühne.
Titz lobt die Erfahrungen
Auch Hannovers Cheftrainer Christian Titz verfolgte den WM-Auftritt seines Schützlings aufmerksam: „Für Ime sind das ganz, ganz wertvolle Erfahrungen, die er gesammelt hat.“
Der 55-Jährige ist überzeugt, dass die Weltmeisterschaft den jungen Innenverteidiger nachhaltig prägen wird: „Er wird als ein veränderter Spieler zurückkommen“, sagt Titz. „Er entwickelt durch diese Erlebnisse auf der größten Fußballbühne der Welt ein anderes Selbstverständnis, weil das einfach unglaubliche Erfahrungen sind.“
Nach dem historischen WM-Sommer steht für Okon zunächst der Urlaub auf dem Programm. Anschließend wird der 22-Jährige ein individuelles Trainingsprogramm absolvieren, bevor er in rund drei Wochen wieder zur Mannschaft von Hannover 96 stößt und in die Vorbereitung auf die neue Saison einsteigt.