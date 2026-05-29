Historischer Triumph im U15-Bezirkspokal: Kreisligist FT Starnberg schlägt Regionalligist Ingolstadt

Die C-Junioren der FT Starnberg haben als krasser Außenseiter den BFV-Bezirkspokal gewonnen. Das Finale fand im hauseigenen Hexenkessel statt.
Die Kreisliga-U15 der FT Starnberg ist sensationell zum Sieg im BFV-Bezirkspokal gestürmt. Als krasser Außenseiter angetreten, setzten die Nachwuchsfußballer von Trainer Radek Biernat der historischen Turnierserie durch einen hart erkämpften 1:0-Erfolg über Regionalligist FC Ingolstadt 04 die Krone auf.
Der Coach zeigte sich nach der Pokalübergabe sichtlich bewegt und voller Stolz auf seine Mannschaft: „Was die Jungs in diesem gesamten Pokalwettbewerb geleistet haben, ist kaum in Worte zu fassen. Wir sind in jedem Spiel, besonders gegen die Teams aus der Bayern- und Regionalliga, absolut an unser Limit gegangen. Dieser Sieg gehört der gesamten Mannschaft und dem ganzen Verein.“
Vor dem großen Triumph hatten sich die Starnberger C-Junioren zunächst im Kreis Zugspitze durchsetzen müssen, was mit beeindruckender Souveränität gelang. Unter anderem bezwang die FT die Bezirksoberligisten TSV Grünwald (2:0) und TSV Murnau (2:1).
Auf Bezirksebene knüpften die jungen Starnberger nahtlos an diese Leistungen an. Im Halbfinale schlugen sie den Bayernligisten FC Deisenhofen durch ein Tor von Petar Nikolic mit 1:0.
Im Endspiel verwandelten rund 200 Zuschauer – Angehörige sowie FT-Spieler von der F-Jugend bis in den Herrenbereich – die heimische Sportanlage in einen Hexenkessel. Erneut wuchs der Außenseiter über sich hinaus und rang das NLZ-Team aus Ingolstadt nieder. Torschütze des goldenen Treffers bereits in der 14. Spielminute war erneut Petar Nikolic, der sehenswert aus 35 Metern traf.
Was danach folgte, war eine taktische und kämpferische Meisterleistung. Mehr als 60 Minuten lang warfen sich die Starnberger in jeden Ball und verteidigten leidenschaftlich – bis nach dem Schlusspfiff alle Dämme brachen. mg