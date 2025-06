Historischer Triumph der Sportfreunde

Nun gab es bei den Gästen kein Halten mehr. Ersatzspieler, Trainer und Betreuer stürmten den Platz und bejubelten gemeinsam den Aufstieg in die Fußball-Mittelrheinliga. Am Seitenrand wurden Bengalos gezündet und die Musikbox voll aufgedreht. Wenig später knallten die ersten Sektkorken und auch große Bierkrüge wurden herangereicht.

Die Mannschaft von Trainer Marcel Demircan feierte den historischen Triumph verständlicherweise ausgelassen, denn die Sportfreunde werden in der kommenden Saison zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte in der höchsten Verbandsklasse, der Mittelrheinliga, vertreten sein. Der Erfolgscoach konnte seine Gefühlslage nach dem Abpfiff noch gar nicht richtig einordnen: „Viel Freude, viel Erleichterung, aber es fühlt sich auch unwirklich an“, sagte Demircan, der einen Wunsch hinterherschob: „Ich würde mich gerne einfach mal an die Seitenlinie setzen und ein Bier trinken, damit ich das Ganze mal auf mich wirken lassen kann.“

Doch es gestaltete sich zunächst äußerst schwierig, alle Beteiligten für ein Meisterfoto zu versammeln. Mehrere Versuche waren nötig, bis der gewünschte „Schuss“ im Kasten war. „Als wir das Projekt vor sieben Jahren gestartet haben, war der Aufstieg in die Mittelrheinliga das Maximalziel. Denn mehr ist für den Verein nicht drin. Nach langer und harter Arbeit haben wir es jetzt geschafft – mit Freunden, das ist das Sahnehäubchen überhaupt“, unterstrich Reisgies, der mit Blick auf die große anschließende Sause mit einem Lächeln im Gesicht ergänzte: „Wir hatten schon eine Abschlussfeier geplant, die mutiert jetzt zur Aufstiegsfeier. Am Sportplatz ist alles vorbereitet, wir feiern bis tief in die Nacht. Einige werden wohl zu spät zur Arbeit kommen.“

Mustapha Chahrour, offensiver Mittelfeldspieler der Dürener, ging davon aus, dass er in der Nacht zu Montag kein Auge zu machen wird. Der 21-Jährige wird die Sportfreunde nach der Saison in Richtung des künftigen Ligakonkurrenten VfL Vichttal verlassen. „Ich bin überglücklich, dass wir es geschafft haben. Das Gefühl ist unbeschreiblich. Ich bin noch bis zum 30. Juni Spieler der Sportfreunde, an Vichttal denke ich momentan noch nicht. Nächste Woche bestreiten wir noch das Kreispokalfinale, und wir wollen unbedingt das Double holen. Ab dem 1. Juli geht es dann weiter“, verdeutlichte Chahrour.

Manderlartz erzielt das 1:0

Auf dem Kunstrasen der Sportanlage Wolferskaul in Brand zeigten die Gäste von der ersten Minute an, dass sie sich nicht auf Schützenhilfe von Viktoria Arnoldsweiler verlassen wollten. Niclas Mandelartz erzielte nach rund zehn Minuten die verdiente 1:0-Führung für die Dürener. Die Sportfreunde drückten in der Folge auf das 2:0, doch erst in der 44. Minute legte Reisgies den nächsten Treffer nach.

Nach dem Seitenwechsel verkürzte Delany Arigbe nach präzisem Zuspiel von Routinier Pascal Schneider auf 1:2 (53.). Wirklich spannend wurde es im Aufstiegsrennen aufgrund der deutlichen Führung der Viktoria im Parallelspiel gegen Eintracht Verlautenheide zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht mehr. Hagen Blohm sorgte in der 65. Minute für die Vorentscheidung – 3:1. Und quasi mit dem Schlusspfiff machte Wollersheim den Deckel zum 4:1 drauf (90. + 1).

Für den 35-Jährigen war es der 28. Treffer im 28. Ligaspiel, Wollersheim sicherte sich vor Arnoldsweilers Bryant Baidoo die Torjägerkanone. „Wir haben heute gegen einen starken Gegner gespielt, der seine Chancen eiskalt ausgenutzt hat. Nach der Pause haben wir noch einmal gut zurück ins Spiel gefunden, unter dem Strich geht der Sieg der Dürener aber in Ordnung“, fasste Raspos Trainer Daniel Formberg die 90 Minuten zusammen. Im Anschluss lobte er noch den Gegner: „Eine Top-Mannschaft, die auch mit dem Ball viele Lösungen an den Tag gelegt hat. Wer am Ende ganz oben steht, der hat es auch verdient.“

Marcel Reisgies blickte trotz der noch anstehenden Meisterfeier schon auf die kommende Saison voraus: „Die Vorfreude ist groß. Ich habe ja selbst schon viele Jahre in der Mittelrheinliga gespielt, damals allerdings als Torwart“, erinnerte er sich an seine Zeit im Trikot des 1. FC Düren zurück. „Jetzt kehre ich in anderer Rolle zurück. Es wird ein hartes Stück Arbeit für uns, denn wir werden unser Team größtenteils zusammenhalten. Punktuell werden wir uns verstärken, aber wir haben natürlich zwei oder drei erhebliche Abgänge, die wir kompensieren müssen. Alles in allem wird es daher eine schwierige Aufgabe, auf die wir uns bestmöglich vorbereiten wollen. Denn wir wollen eine ordentliche Rolle in der Liga spielen“, sagte er und verschwand in Richtung der feiernden Kollegen.

