»Historischer Tag«: Profiklubs finanzieren Kindertrainer-Ausbildung Die acht bayerischen Eliteklubs unterstützen in den kommenden vier Jahren die Ausbildung für bis zu 5000 Kindertrainerinnen und -trainer

"Das ist ein historischer Tag für unseren Fußball in Bayern", sagte BFV-Präsident Christoph Kern bei der Vertragsunterzeichnung mit Vertreterinnen und Vertretern der Erst-, Zweit- und Drittligisten im Ingolstädter Audi Sportpark: "Nie zuvor in der nun fast 80-jährigen Geschichte unseres Verbandes gab es solch einen Schulterschluss mit allen Profi-Vereinen. Alle bekennen sich zur Arbeit an der Basis und beweisen damit, wie wertvoll die Arbeit mit Kindern im Verein ist. Fußball boomt insbesondere in den jungen Jahrgängen, wir erreichen von Jahr zu Jahr neue Rekorde bei den Passneuausstellungen – nur brauchen diese Jungs und Mädels eben auch eine qualifizierte Ausbildung und Betreuung in ihren Heimatklubs. Genau da setzt die Kinderfußball-Allianz an und finanziert für jeden Verein in Bayern zwei zertifizierte Ausbildungen. Das ist herausragend, unser Dank geht an alle Profi-Klubs, die allesamt und ohne zu zögern sofort mit dabei waren!"





Bayerische Kinderfußball-Allianz sichert Finanzierung von über einer halben Million Euro



Im Bestfall kann der BFV damit in den kommenden vier Jahren zusätzlich rund 5000 Kindertrainerinnen und -trainer neu zertifizieren, die Allianz zwischen dem BFV und den acht Profiklubs sowie der BFV-Sozialstiftung sichert die Finanzierung. "Wir sprechen hier von mehr als einer halben Million Euro, die wir alle investieren, um unseren Vereinen diese kostenfreien Ausbildungen zu ermöglichen", betont Christoph Kern. Neben der Sicherstellung der Finanzierung wollen die Klubs den angehenden Kindertrainerinnen und -trainern auch ihre Vereinsgelände öffnen: So wird der Bayerische Fußall-Verband direkt bei den Erst-, Zweit- und Drittligisten vor Ort auch die eine oder andere Kindertrainer-Ausbildung anbieten können.





Auch die BFV-Sozialstiftung ist der bayerischen Kinderfußball-Allianz beigetreten. "Vorrangig ist die Stiftung des Bayerischen Fußball-Verbands vor allem dafür bekannt, in Not geratene Mitglieder der bayerischen Fußballfamilie zu unterstützen. Doch wir sind deutlich breiter aufgestellt und haben deshalb die Möglichkeit, auch hier zu helfen. Und das machen wir sehr gerne, denn letztlich profitieren alle unsere Vereine von der Kinderfußball-Allianz", sagt BFV-Schatzmeister Jürgen Faltenbacher, der zugleich Mitglied im Vorstand der BFV-Sozialstiftung ist. Das Kindertrainer-Zertifikat hat der BFV im Jahr 2018 eingeführt und seither gut 5000 Menschen ausgebildet. Allein in den vergangenen beiden Jahren sind mehr als 50.000 Kinder neu in die Fußballvereine eingetreten und haben das Spielrecht beim Bayerischen Fußball-Verband beantragt. Von den fast 4500 bayerischen Vereinen bieten aktuell in etwa 2500 Klubs ein spezielles Minifußball-Angebot an.





Der Anmeldestart für Vereine zur Nutzung des Programms der bayerischen Kinderfußball-Allianz erfolgt im Frühjahr 2026, Vorab-Registrierungen sind ab sofort online (www.bfv.de/kfa) möglich. Die bisherige Ausbildungsstruktur wurde angepasst und um das Modul Gewaltprävention erweitert. Die Ausbildung zum Kindertrainer oder zur Kindertrainerin beinhaltet auf Basis allgemein anerkannter Prinzipien (Warum machen Kinder Sport? Wie speziell sind Kinder? Wie lernen Kinder?) die Konzeption und methodische Durchführung von Trainingseinheiten mit dem Fokus auf neue Wettspielformate im Bereich der Jüngsten. Im Rahmen der Ausbildung lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Bereich der Sozialkompetenz, wie man sich gegenüber den Kindern, ihren Eltern und Coaches verhält. Dazu wird ein Selbstverständnis entwickelt, um das eigene Handeln methodisch zu reflektieren und sich menschlich als Trainerin oder Trainer weiterzuentwickeln.