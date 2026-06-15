Historischer Tag für Straberg

Für den FC Straberg hat die Fußballsaison 2025/26 eine historische Dimension: Die zweite Mannschaft hat erstmals in der Geschichte des 1968 gegründeten Walddorfklubs eine Meisterschaft errungen und damit den Aufstieg in die Kreisliga B geschafft. Und die „Erste“ landet nach fast vier Jahrzehnten endlich wieder auf einem einstelligen Tabellenplatz in der Kreisliga A. Platz acht steht nach dem 1:0-Sieg beim TuS Grevenbroich am letzten Spieltag für das Team von Trainer Wolfgang Rieger zu Buche.

Eine Woche zuvor bereits hatte vor der Rekordkulisse von 300 Zuschauern im Walddorfstadion die Elf um Kapitän Constantin Kollenbroich mit dem 2:1 gegen den FC Delhoven die Platzierung vor dem Ortsnachbarn in der A-Liga-Abschlusstabelle sichergestellt. Auch das ein Novum. Lautstark angefeuert von einer großen Fangemeinde, nicht zuletzt von den euphorisierten Spielern der zweiten Mannschaft, die unmittelbar zuvor mit einem 15:1-Schützenfest gegen die SG Neukirchen II ihr Meisterstück vollendet hatte. Max Neuen, zwei Jahre zuvor „Aufstiegs-Capitano“ der ersten Mannschaft, führte Straberg II in seiner ersten kompletten Saison als Trainer mit 71 Punkten aufgrund des gewonnenen direkten Vergleichs vor Mitaufsteiger Eintracht Hoeningen zum Titel in der Kreisliga C. Zu Jahresbeginn 2025 hatte Neuen das Team übernommen.

Erste und Zweite – beim FC Straberg bilden sie eine Einheit. Und so soll das bleiben. Die Teamchemie stimmt bei den Walddorfkickern.

„Solche Erfolge sind nur möglich, wenn sich viele für unsere Gemeinschaft engagieren und Herzblut einbringen“, fand Frank Hofer, Vorsitzender des FC Straberg, anerkennende Worte für alle Spieler „und das großartige Umfeld unserer Teams. Jeder einzelne macht einen super Job und hat an einer wichtigen Stelle zum Gesamtergebnis beigetragen“. Der 62-Jährige hatte an jenem historischen 31. Mai 2026 den Titel der „Zweiten“ und den Derbysieg gegen Delhoven am Spielfeldrand in seinem historischen Trikot mit der Nummer 5 erlebt. Mit 555 Pflichtspieleinsätzen in den Farben des FC Straberg gilt Hofer als Rekordspieler seines Heimatvereins. Wenn nicht er, wer dann darf folgende Worte wählen: „Ohne übertriebenes Pathos: Das war für den Verein ein historischer Tag.“

Die Blicke der Verantwortlichen sind inzwischen wieder nach vorne gerichtet. Die sportlichen Leiter Frank Neuen und Josef Kollenbroich basteln mit den Trainern „Wolle“ Rieger und Max Neuen an den Teams für die nächste Spielzeit. Trainingsauftakt ist am 2. Juli im Walddorfstadion.