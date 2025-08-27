Historischer Sieg! Volkmarode schlägt Lengede

Die Anfangsphase gehörte klar den Gästen aus Lengede, die nach dem bitteren Pokalaus gegen den Kreisligisten RSV Braunschweig mutig auftraten und nach 17 Minuten durch Theo Jacques Tripler verdient in Führung gingen. Volkmarode wirkte zunächst verunsichert und brauchte etwas, um ins Spiel zu finden. Erst nach einer halben Stunde gelang der Ausgleich: Ben Skopljak traf zum 1:1 und leitete damit die Wende ein. Fortan übernahmen die Gastgeber die Kontrolle und gingen kurz vor der Pause durch Florian Wendt mit 2:1 in Führung.

Direkt nach dem Seitenwechsel legte erneut Wendt nach und erhöhte auf 3:1 (48.). Volkmarode hatte nun mehrere Möglichkeiten, die Partie endgültig zu entscheiden – unter anderem ein Pfostentreffer verhinderte eine frühzeitige Vorentscheidung. Stattdessen wurde es in der Schlussphase noch einmal spannend: Zehn Minuten vor dem Ende entschied Schiedsrichter Devin Lübbe auf Handelfmeter für Lengede, den Justin Folchmann sicher zum 3:2 verwandelte. "Die Situation, wie der Elfmeter entstand, war sehr unglücklich." fand Collin Gerstung.

In der hektischen Schlussphase warfen die Gäste noch einmal alles nach vorne, doch Volkmarode verteidigte den knappen Vorsprung mit Leidenschaft und brachte den Sieg über die Zeit.

Trainer Collin Gerstung zeigte sich nach Abpfiff erleichtert: „Wir sind sehr froh, den ersten Sieg eingefahren zu haben. Die ersten 25 bis 30 Minuten gehörten Lengede, danach haben wir das Spiel übernommen. Das 3:1 nach der Pause war der Knackpunkt, auch wenn wir es verpasst haben, frühzeitig alles klarzumachen. Am Ende geht der Sieg aber völlig in Ordnung – und wir sind sehr glücklich, diesen historischen Moment feiern zu können.“