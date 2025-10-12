Historischer Sieg: Verden II erzielt elf Tore!

Der FC Verden 04 II reiste zwar als Favorit zum MTV Riede. Doch eine derartige Dominanz hätte wohl selbst der kühnste Optimist nicht erwartet. Die Reiterstädter überrollten den Aufsteiger im Kreisduell und gewannen letztlich sogar zweistellig.
Den Grundstein für den Kantersieg legte der FCV mit einer konsequenten Chancenverwertung in der Anfangsphase. Mathis Meyer, der eigentlich zum Oberliga-Kader zählende Marcel Hilßner sowie Jarik Lehmann trafen zur 3:0-Führung nach 20 Minuten. Wenig später verkürzte Kevin Toma zwar, aber das Gegentor hatte nur statistischen Wert. Denn anschließend benötigte der Gast nur sechs Minuten für drei weitere Tore. Diesmal waren Lukas Dreyer, Nils Lindemann sowie Lasse Metzing an der Reihe. Noch vor der Pause stellte Meyer sogar auf 1:7. Im zweiten Abschnitt stand zunächst Schiedsrichter Justin Haaf im Blickpunkt, der auf beiden Seiten einen Akteur vorzeitig zum Duschen schickte. Zwischen den beiden Platzverweisen hatte Elias Deblitz schon auf 1:8 gestellt. Die Verdener Zweitvertretung zeigte sich auch bei Zehn-gegen-Zehn weiter torhungrig. Dreyer und der eingewechselte Rene Komano (2), der eine sehr erfolgreiche Premiere feierte, stellten das Endresultat von 1:11 her.
Der MVV Riede erlitt somit einen heftigen Rückschlag, nachdem er sich in den letzten Wochen als voll konkurrenzfähiger Aufsteiger präsentierte. Weiter geht es am Samstagnachmittag beim TV Sottrum. Der FC Verden 04 II feierte dagegen den fünften Sieg hintereinander. Das denkwürdige Torfestival dürfte jedoch eine Ausnahme dargestellt haben. Auf den neuen Tabellendritten wartet mit Anderlingen ein wesentlich stärkerer Gegner.