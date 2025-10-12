Historischer Sieg: Verden II erzielt elf Tore!

Den Grundstein für den Kantersieg legte der FCV mit einer konsequenten Chancenverwertung in der Anfangsphase. Mathis Meyer, der eigentlich zum Oberliga-Kader zählende Marcel Hilßner sowie Jarik Lehmann trafen zur 3:0-Führung nach 20 Minuten. Wenig später verkürzte Kevin Toma zwar, aber das Gegentor hatte nur statistischen Wert. Denn anschließend benötigte der Gast nur sechs Minuten für drei weitere Tore. Diesmal waren Lukas Dreyer, Nils Lindemann sowie Lasse Metzing an der Reihe. Noch vor der Pause stellte Meyer sogar auf 1:7. Im zweiten Abschnitt stand zunächst Schiedsrichter Justin Haaf im Blickpunkt, der auf beiden Seiten einen Akteur vorzeitig zum Duschen schickte. Zwischen den beiden Platzverweisen hatte Elias Deblitz schon auf 1:8 gestellt. Die Verdener Zweitvertretung zeigte sich auch bei Zehn-gegen-Zehn weiter torhungrig. Dreyer und der eingewechselte Rene Komano (2), der eine sehr erfolgreiche Premiere feierte, stellten das Endresultat von 1:11 her.