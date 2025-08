„Historischer Sieg“ – TuS gewinnt in Kottern

Geretsrieder feiern beim 2:0 im Allgäu den ersten Bayernliga-Sieg in der Vereinsgeschichte

Der 1. August 2025 erhält einen gesonderten Eintrag in die Chronik des TuS Geretsried: Nach dem erstmaligen Aufstieg in die Bayernliga Süd haben die Fußballer am Freitagabend mit dem 2:0 (1:0) beim TSV Kottern den ersten Sieg in der höchsten Spielklasse des Freistaats eingefahren. „Ein historischer Erfolg“, jubelte Trainer Daniel Dittmann nach dem Schlusspfiff. Für den ersten Dreier nach dem 1:1-Auftakt gegen Ismaning und dem abgebrochenen Match bei 1860 München II seien zwei Faktoren wichtig gewesen: „Unsere Kette war sehr gut eingestellt. Und Kotterns Abteilungsleiter hat es gerade ganz richtig gesagt: Wir haben den Sieg mehr gewollt.“

Allerdings kamen die Geretsrieder nach ihrer weiten Anreise ins Allgäu auf dem Platz nicht gleich gut zurecht. „Zwei individuelle Fehler“ machte Dittmann in den ersten zehn Minuten aus, die den Platzherren zwei dicke Chancen bescherten – die sie allerdings ungenutzt ließen. „Gut, dass wir diese Phase überlebt haben“, so der TuS-Coach, der anschließend eine bessere Staffelung seiner Elf beobachtete: „Kottern hat viel mit langen Bällen operiert, und darauf hatten wir uns gut eingestellt.“ Dazu attestierte er seinen Schützlingen, „leidenschaftlich“ verteidigt zu haben. Der Lohn für die Mühe: Robin Renger trat in der 28. Minute einen Freistoß aufs TSV-Gehäuse, den Keeper Antonio Mormone noch abwehren konnte, doch Sebastian Rosina verwandelte im Nachschuss zum 0:1.

Im zweiten Abschnitt sahen sich die Geretsrieder erwartungsgemäß massiven Bemühungen Kotterns ausgesetzt, den Ausgleich zu erzielen. „Aber auch darauf waren wir sehr gut vorbereitet und haben das gut gelöst“, lobte Dittmann, der nach und nach sein Personal durch Auswechslungen auffrischte. So kam Alexander Bazdrigiannis für Linus Falck (57.), Tyrone Prepeluh für Veron Fejzullahi (65.), Sebastian Schrills für Thomas Schnaderbeck (74.). und Christian Wiedenhofer für Keita Kawai (84.). „Alle haben ihre Sache gut gemacht – die junge Startelf und alle eingewechselten Spieler“, betonte der Trainer. Als fast niemand mehr damit gerechnet hatte, machte Srdan Ivkovic mit 0:2 (87.) alles klar. Dittmann: „Das war die Krönung.“