Spielbericht
Bayer Leverkusens U19 bleibt in der Youth League im Rennen. – Foto: Julia Sahr
Historischer Sieg für Bayer Leverkusens U19
Mit einem 2:1 gegen Newcastle United erreichen die Leverkusener die K.O.-Phase der UEFA Youth League.
Mit einem 2:1-Heimsieg gegen den Nachwuchs von Newcastle United hat die U19 von Bayer Leverkusen zum ersten Mal in der Klubgeschichte den Einzug in das Sechzehntelfinale der Youth League geschafft.
Cullbreath und Brok treffen für Bayer
Vor 563 Zuschauern im Ulrich-Haberland-Stadion schossen Montrell Culbreath und Ferdinand Pohl die Tore. Für das Team von Trainer Kevin Brok, das auch in der DFB-Nachwuchsliga die Hauptrunde erreicht hat, ist das Pflichtspieljahr nun beendet. Auf wen der älteste Nachwuchs der Leverkusener im Februar in der K.o.-Phase der Youth League trifft, wird an diesem Freitag in der Schweiz ausgelost.