Historischer Pokalsieg für unsere „Zweite“

Unsere Reservemannschaft hat am vergangenen Vatertag Vereinsgeschichte geschrieben! Mit einem eindrucksvollen und auch in dieser Höhe verdienten 4:1-Erfolg gegen die SGM TSV Attenweiler/Oggelsbeuren sicherte sich unsere Elf den Bezirkspokal der Reservemannschaften Oberschwabens.

Bereits die Anreise zum Finale zeigte, welchen Stellenwert dieses Spiel für den gesamten Verein hatte: Ein vollbesetzter Fanbus machte sich auf den Weg nach Maselheim-Sulmingen. Von Opa bis Enkel waren mehrere Generationen vertreten, um unsere Jungs lautstark zu unterstützen.

Das Besondere an diesem Triumph: Da der Wettbewerb in dieser Saison zum allerersten Mal überhaupt ausgetragen wurde, steht fest: Unsere „Zweite“ ist und bleibt für immer der erste Titelträger in der Geschichte dieses Pokals!

Mit der SGM Attenweiler/Oggelsbeuren wartete ein hochkarätiger Gegner, der seine Liga souverän als Meister beendet hatte. Vor knapp 300 Zuschauern entwickelte sich von Beginn an ein würdiges Endspiel.

Nach vorsichtigem Beginn geriet unsere Elf in der 21. Minute zunächst mit 0:1 in Rückstand. Die Mannschaft von Coach Frank Hauser ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken. Kurz vor der Pause gelang Marcel Schmid in der 43. Minute der enorm wichtige Ausgleich zum 1:1.

Direkt nach dem Seitenwechsel folgte der nächste Paukenschlag: Alexander Sauter brachte unsere SGM mit 2:1 in Führung und erhöhte später mit seinem zweiten Treffer auf 3:1. Unsere Defensive stand anschließend wie eine Wand und spielte die Partie souverän zu Ende. Kurz vor Abpfiff setzte Lukas Miller mit dem 4:1 den Schlusspunkt unter einen denkwürdigen Nachmittag.

Ein großes Dankeschön gilt allen Fans und Unterstützern, die dieses Finale zu einem gefühlten Heimspiel gemacht haben. Nach der Rückkehr ins heimische Stadion wurde dieser historische Erfolg gemeinsam gefeiert – ein Vatertag, der allen Beteiligten noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Herzlichen Glückwunsch an das gesamte Team und Trainerteam zu dieser herausragenden Leistung!