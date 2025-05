Historischer Essener Verein vor dem Aus

So war auch die aktuelle Saison von Problemen geplagt. Mitten in der Saison zog sich die erste Mannschaft aus der Kreisliga B zurück. Hinzukam, dass immer wieder Gerüchte von um eine Vereinsauflösung kursierten, da sich auf der Mitgliederversammlung kein neuer Vorstand gebildet hatte.

Insbesondere hapert es beim Traditionsklub am Engagement der Essener Stadt. "Die Tribüne hier ist seit sieben Jahren gesperrt und der Kunstrasenplatz ist der älteste in Essen. Und das, obwohl er durch die Nutzung der Schule der am meisten genutzte in der Stadt ist. Wir bekamen aber nie einen neuen, und auch der jetzige kam nicht von der Stadt. Ich glaube, die wollen uns einfach hier nicht mehr“, erklärte Vorstandsmitglied Frank Striewe der WAZ. Somit fehlten dem Verein auf Dauer auch einfach die Mittel, um neue Zuschauer und Mitglieder zum BV zu locken