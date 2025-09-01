Historischer erster Sieg für Bissen in der BGL Ligue

👉 Abstimmung über den Spieler des Spiels

Was am Wochenende los war

Ein historisch erster Sieg für Aufsteiger Bissen in der BGL Ligue und das bei keinem geringeren als Hesperingen und dazu auch noch auswärts. Nachdem man torlos in die Kabine ging, war es Nsombi (53) der den Heimverein in Führung schoss. Doch zweimal Abi Ramzi sicherten Bissen den ganzen Einsatz: In der 58 Minute per Kopf und 6 Minuten später aus 10 Metern nach einer Ecke. Rosport befindet sich weiter in einer exzellenten Frühform. Gegen Käerjeng drehten Steinbach, mit einer direkt verwandelten Ecke (42) und Kyereh (68) die Gästeführung durch Boutrif, welche nach knapp 10 Minuten aus einem Strafstoß resultierte. Ein intensives und höchst spannendes Spiel, welches Rosport weiter auf dem zweiten Rang belässt; noch dazu konnte man zwei Punkte auf Tabellenführer Düdelingen aufholen, die erstmals in dieser Saison nicht gewinnen konnten.

Gegen den RFCUL gab es ein schlussendlich leistungsgerechtes Unentschieden, mit leichten spielerischen Vorteilen der Heimmannschaft. 450 Zuschauer sahen zudem in der Nachspielzeit noch 2 Rote Karten für die Bank vom Racing, nachdem man mit einer Entscheidung des Schiedsrichtergespanns nicht zufrieden war und (zu) heftig reklamierte. Die Jeunesse aus Esch kam ihrerseits zum ersten Dreier der noch jungen Spielzeit und dies auch noch recht deutlich. Der Gast aus Rodingen wurde mit 4-0 auf die nicht allzuweite Heimreise geschickt, ein Sieg der vor allem auf eine geschlossene Leistung in der zweiten Hälfte herrührt. Mondorf hält weiter Anschluss an die Spitzengruppe und besiegt Aufsteiger Mamer - welche mit 6 Punkten bisher ganz ordentlich im Rennen waren - mit 3-1. Das 1-0 für den Gast durch Erragui (8) wurde noch vor dem Pausenpfiff durch Bourigeaud (15) und Tinelli (35) egalisiert, ehe Stoltz in der 94 Minute den Deckel drauff machte.

Strassen untermauert weiterhin, das in dieser Saison (wieder) mit Ihnen zu rechnen ist. Recht klar holte man sich die nächsten Punkte, 4-0 stand es am Ende gegen Hostert. In der spielerisch schwachen ersten Hälfte sollten dabei keine Treffer fallen, alle 4 Tore erzielte Strassen in Hälfte zwei; eine gute Halbzeit in der auch Hostert durchaus versuchte zum Erfolg zu kommen und welche die 230 Zuschauer für die "langweiligen" ersten 45 Minuten vernünftig entschädigte. Das Derby zwischen Petingen und Niederkorn, in dem der Progres erstmals ohne den nach Belgrad transferierten V.Thill auskommen musste, stand es zum Schlusspfiff 2-1 für den Gast aus Niederkorn. Petingen ging zwar nach 20 Minuten durch Ali in Führung, Hend (37, Strafstoss) und Avdusinovic (64) drehten dann aber das Ergebnis noch auf links. Durch dieses Ergebnis belegt Petingen weiter den Vorletzten Platz, dessen heutiger Gegner steht auf der 5. Petingen verlor zudem Diouf kurz nach dem Wiederanpfiff mit der Ampelkarte.

Um 18.30 Uhr trafen dann noch Differdingen und Kanach aufeinander, erst das zweite Spiel für den aktuellen Meister in der heimischen Liga. Nach dem Aus im europäischen Wettbewerb, durfte man gespannt sein, wie der FCD03 sich heuer präsentieren würde. Zu Beginn gab es dann gleich einen "Schlag in den Nacken", als Amofa im Nachschuss nach einem noch abgewehrten Kopfball das 1-0 für Kanach markierte. In der 30 Minute glich der gegen Drita noch früh vom Platz gestellte Buch nach einer Flanke von El Idrissi mit einer Direktabnahme aus. Das Spiel drehten dann in Minute 50 der Vorbereiter zum 1-1 und Ricciculli in der dritten Minute der Nachspielzeit.

In dieser Phase der Saison zeichnet sich so langsam ab, wer oben mitspielen und für wen es eventuell schwieriger wird, auch wenn es von Platz 16 auf Platz 3 - natürlich auch geschuldet das es bislang erst 5 Spieltage waren - lediglich 9 Punkte sind.

