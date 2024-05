Historischer Erfolg! SG Tairnbach nimmt Revanche und siegt verdient!

Vor stattlicher Kulisse, bestem Fussballwetter und lautstarker Unterstützung der jungen Generation an „TSV-Ultras“, suchte sich der TSV ausgerechnet dieses Spiel aus, um die bis dato bescheidenste Rückrundenleistung abzurufen. In einem eher überschaubaren Ortsderby gewinnt die SG Tairnbach am Ende verdient und nimmt somit Revanche für die ihrerseits nicht minder enttäuschenden Heimniederlage aus der Vorrunde! Es dürfte wahrscheinlich der erste Erfolg des Ortsnachbar in Rettigheim in einem Pflichtspiel gewesen sein…mindestens aber seit Jahrzehnten!

Die Hiobsbotschaften rissen an diesem Spieltag nicht ab. So musste Trainer Christ mit Torhüter Hirschberger (Fingerbruch), Beyer (Krankheit) und Yilmaz (Rippenprellung) gleich drei spielentscheidende Konstanten ersetzen. Dazu fiel mit Hohlweck auch der nächste Torhüter am Morgen krankheitsbedingt aus. Yilmaz konnte wenigstens auf der Bank Platz nehmen…ein Einsatz schien aber unmöglich. Zum Glück erklärte sich der ehemaligen Stammtorhüter Sebastian Martin kurzfristig zum Einsatz bereit und avancierte untrainiert zum „Mann des Tages“ auf Rettigheimer Seite…allein diese Tatsache zeigt die Leistung des Teams an diesem Abend.