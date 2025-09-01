Historischer Erfolg krönt irres Spiel am Nixhütter Weg

Zu Beginn der zweiten Hälfte griff Trainer Sebastian Michalsky ins oberste Regal der Motivationskünste, erinnerte die im Heimspiel gegen die SG Unterrath gerade mir 1:3 ins Hintertreffen geratenen Kicker der DJK Gnadental an den Husarenstreich des FC Liverpool im Halbfinale der Champions League 2019, als die „Reds“ an der Anfield Road unter Jürgen Klopp gegen Barcelona den Spieß nach einer 0:3-Niederlage im Hinspiel mit einem 4:0-Erfolg noch umdrehten.
Ob das seinen Schützlingen den entscheidenden Kick gab, ließ der Coach mal dahingestellt, Fakt ist jedoch, dass die Gastgeber am Ende mit 4:3 gewannen und damit im dritten Anlauf den ersten Sieg der Vereinsgeschichte in der Landesliga schafften. Damit war nach den 0:5-Pleiten zum Auftakt gegen Nettetal und Amern ausgerechnet gegen den Tabellenführer kaum zu rechnen gewesen. Zumal der Neuling durch „zwei billige Tore“ (Michalsky) von Christian Bus abermals schon nach 25 Minuten mit 0:2 hinten lag.
Hätte Keeper Nico Bayer nach dem vorangegangenem Pfostenschuss nicht großartig gegen Elias Dian pariert – auf der anderen Seite klatschte das abgefälschte Spielgerät bei einem Freistoß von Vojno Jesic an die Latte –, das Match wäre wohl entschieden gewesen. „Wir hatten Glück, dass uns Unterrath in der ersten Hälfte nicht totgemacht hat“, räumte Michalsky ein.
Zwar verwertete Marco Lüttgen noch vor dem Seitenwechsel eine scharfe Hereingabe von Maurice Girke gekonnt zum 1:2, doch dann wurde es unschön: Unterraths im Kampf um den Ball unglücklich in den aus seinem Tor geeilten Bayer gerutschter Stürmer Antonio Munoz-Bonilla sah die Rote Karte, ebenfalls runter musste Gnadentals aufgebrachter Taktgeber Neco Mohammad. Eine heikle Situation, die ein souveränerer Schiedsrichter als der mitunter überfordert wirkende Felix Kastner ganz sicher anders gelöst hätte. Die Gäste warfen dem Unparteiischen zudem vor, ihnen kurz vor dem 1:2 die Chance aufs 3:0 genommen zu haben, als er sie nach einem Abstoß von Torhüter Payam Safarpour-Malekabad wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung zu Unrecht zurückpfiff.
Mit dem Treffer von Ali Ahmad zum 3:1 für den Spitzenreiter unmittelbar nach Wiederbeginn schien das Thema indes auch so durch. Während sich die Jungs von Coach Deniz Aktag feierten, als hätten sie die Champions League gewonnen, initiierte Michalsky mit den Einwechslungen von Oliver Wargalla und Milos Jesic die spektakuläre Wende. Ein von Vojno Jesic lässig verwandelter Elfmeter – zuvor war Derrik Berko die Kugel nach einer Hereingabe von Marvin Meirich an die Hand gesprungen – pflanzte erste Zweifel in die Köpfe der eben noch so selbstbewussten Düsseldorfer.
Das 3:3 von Oliver Wargalla, der trotz nagender Rückenschmerzen wieder einmal sein ganzes Herz auf dem Platz ließ, hatte der Passgeber Milos Jesic mit seinem Ballgewinn gegen Mikura Suzuki überhaupt erst möglich gemacht. Als kurz darauf Bayer herausragend gegen Shunya Hashimoto rettete, erkannte auch Gnadentals immer noch skeptischer Trainer, dass an diesem besonderen Abend sogar mehr drin war. „Ich hab‘ die Jungs einfach weiter nach vorne spielen lassen.“ Mut, der belohnt wurde: Der nach einer Attacke von Berko noch Sekunden vorher schreiend auf dem Boden liegende Lüttgen drückte das Kunstleder nach der Freistoßflanke von Vojno Jesic mit dem Kopf zum aufgrund der zweiten Hälfte nicht unverdienten Siegtreffer ins Netz. Beim nächsten Angriff traf der eingewechselte Silas Armah das Lattenkreuz.
Michalsky hob indes nicht ab, mahnte stattdessen mit Blick aufs schwere Spiel am Freitag in Mennrath: „Unser Sieg war glücklich, wir haben noch viele Schritte zu gehen.“