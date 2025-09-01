Historischer Erfolg krönt irres Spiel am Nixhütter Weg

Das 3:3 von Oliver Wargalla, der trotz nagender Rückenschmerzen wieder einmal sein ganzes Herz auf dem Platz ließ, hatte der Passgeber Milos Jesic mit seinem Ballgewinn gegen Mikura Suzuki überhaupt erst möglich gemacht. Als kurz darauf Bayer herausragend gegen Shunya Hashimoto rettete, erkannte auch Gnadentals immer noch skeptischer Trainer, dass an diesem besonderen Abend sogar mehr drin war. „Ich hab‘ die Jungs einfach weiter nach vorne spielen lassen.“ Mut, der belohnt wurde: Der nach einer Attacke von Berko noch Sekunden vorher schreiend auf dem Boden liegende Lüttgen drückte das Kunstleder nach der Freistoßflanke von Vojno Jesic mit dem Kopf zum aufgrund der zweiten Hälfte nicht unverdienten Siegtreffer ins Netz. Beim nächsten Angriff traf der eingewechselte Silas Armah das Lattenkreuz.