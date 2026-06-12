Historischer Erfolg für Veritas: Neuer Trainer steht fest

– Foto: Olaf Kapell

Delay Sports Berlin steht bereits als Meister fest und beendet die Saison mit einem Kantersieg. Im Fernduell um den zweiten direkten Aufstiegsplatz setzt sich SFC Veritas (präsentiert neuen Trainer im Bericht unten) gegen Stern Marienfelde II durch und steigt ebenfalls in die Landesliga auf. Ein historischer Erfolg des 1996 gegründeten Vereins. Die drei Absteiger heissen Heinersdorf, Stern Britz (dritter Abstieg in Folge) und Traber Mariendorf

Delay Sports Berlin verabschiedet sich als souveräner Meister mit einem 7:0 gegen Grünauer BC 1917. Ernst eröffnet früh den Torreigen, ehe Sulmer die Führung ausbaut. Ernesto erhöht noch vor der Pause auf 3:0. Nach dem Seitenwechsel trifft Sulmer erneut, Dietrich verwandelt einen Foulelfmeter und sorgt für die Vorentscheidung. Brossmann und Tloczynski schrauben das Ergebnis weiter in die Höhe. Delay beendet die Saison mit beeindruckenden 189 Toren.

SFC Veritas macht mit einem 2:0 gegen SV Sparta Lichtenberg II den direkten Aufstieg perfekt. Nach einer torlosen ersten Halbzeit bringt Raychouni die Gastgeber in Führung. In der Schlussphase sorgt Yazici für die Entscheidung. Veritas beendet die Saison punktgleich mit Stern Marienfelde II auf Rang zwei und steigt dank des besseren Abschneidens direkt in die Landesliga auf.

Charlottenburg hat den Klassenerhalt geschafft und will die Spielzeit positiv beenden. Neukölln kann mit einem Sieg noch einige Plätze gutmachen und peilt ebenfalls einen gelungenen Saisonabschluss an.

Lübars will die Saison in der oberen Tabellenhälfte beenden und vor eigenem Publikum noch einmal überzeugen. Wilhelmsruh hat den Klassenerhalt bereits sicher und reist ohne großen Druck an.

Zwei Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte treffen zum Saisonabschluss aufeinander. Während Bosna eine wechselhafte Rückrunde hinter sich hat, möchte der VfB Platz vier verteidigen und die Saison erfolgreich abschließen.

Der Meister bestreitet sein letztes Heimspiel einer überragenden Saison. Delay will sich mit einem weiteren Erfolg von seinen Anhängern verabschieden. Grünau reist mit einer starken Rückrunde an und möchte dem Spitzenreiter zum Saisonabschluss Paroli bieten.

Beide Mannschaften stehen bereits als Absteiger fest. Dennoch wollen beide Teams ihren Anhängern zum Saisonende noch einmal ein Erfolgserlebnis schenken. Im direkten Duell geht es vor allem um einen versöhnlichen Abschied aus der Liga.

Stern Marienfelde steht ebenso unter enormem Druck wie Veritas. Die Gäste müssen gewinnen und gleichzeitig auf Schützenhilfe hoffen. Der Berliner TSC hat den Klassenerhalt geschafft und kann befreit aufspielen. Für Stern zählt ausschließlich der Dreier.

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