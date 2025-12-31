Historischer Erfolg für Germ. Hilfarth beim 40. Sparkassen Hallencup

Doch damit ist die Reise noch nicht zu Ende.

Am 05.01.2026 um 19:00 Uhr geht es weiter in der Gruppe A. Dort trifft Germania Hilfarth auf Germania Lich-Steinstraß sowie auf den SG Türkischer SV Düren. In diesen entscheidenden Spielen geht es um den Einzug ins Finale.