Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Vereinsnachrichten
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Historischer Erfolg für Germ. Hilfarth beim 40. Sparkassen Hallencup
Ein besonderer Moment in der Vereinsgeschichte von Germania Hilfarth: Bei der ersten Vereinsteilnahme am Sparkassen Hallencup zeigte die Mannschaft eine beeindruckende Leistung.
In der Vorrunde in Heinsberg präsentierte sich Germania Hilfarth von Beginn an kämpferisch und geschlossen. Der verdiente Lohn folgte im Finale: Mit einem packenden 8:6-Erfolg gegen den SC 09 Erkelenz sicherte sich das Team einen viel umjubelten Sieg und setzte ein deutliches Ausrufezeichen.
Doch damit ist die Reise noch nicht zu Ende.
Am 05.01.2026 um 19:00 Uhr geht es weiter in der Gruppe A. Dort trifft Germania Hilfarth auf Germania Lich-Steinstraß sowie auf den SG Türkischer SV Düren. In diesen entscheidenden Spielen geht es um den Einzug ins Finale.
Die Mannschaft zählt dabei auf die lautstarke Unterstützung von den Rängen. Rot-weiße Fans, kommt vorbei und unterstützt unser Team!
Gemeinsam für Germania Hilfarth – weiter, immer weiter!