Historischer Erfolg für die Erfurter Hallenfußballer!

Nach dem Gewinn der Futsal-Regionalliga Nordost nimmt das junge Projekt erstmals an der Relegation zur Futsal-Bundesliga teil. Damit haben die Blumenstädter die Chance, in die höchste deutsche Spielklasse aufzusteigen und sich mit Vereinen wie dem Hamburger SV oder Jahn Regensburg zu messen.

Dabei spielt Blumenstadt United erst seit drei Jahren in der NOFV-Futsal-Regionalliga-Nordost. Nach einem guten Mittelfeldplatz in der Premierensaison konnte sich die Mannschaft im letzten Jahr die Vizemeisterschaft sowie den Regionalpokal sichern, bevor in dieser Saison mit dem Meistertitel im Nordosten und dem Ticket zur Bundesliga-Relegation der ganz große Wurf gelang.

Der Auftakt der Relegation in Erfurt findet am Samstag, den 5. April 2025 in der Riethsporthalle in Erfurt statt. Dort trifft Blumenstadt United ab 15.30 Uhr auf YBB Pfarrkrichen. Die Mannschaft aus Niederbayern konnte sich die Meisterschaft in der Regionalliga Süd sichern. Es ist das erste von insgesamt vier Relegationsspielen. Nach zwei Auswärtsspielen in Bayern und Rheinland-Pfalz kommt am Sonntag, 11. Mai, ab 15.00 Uhr mit der TSG 1846 Mainz der zweite Aufstiegskonkurrent in die Sporthalle der Walter-Gropius-Schule nach Erfurt.